Röntgens Blick auf Feldafing

Zwei Fotos von der Feldafinger Fronleichnamsprozession 1902 zeigen Mädchen im Kommunionkleid und Frauen in festlichem Gewand. Der Urheber dieser bisher unbekannten Bilder ist ein berühmter Mann: der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen.

Feldafing – Das war auch für die Feldafinger Archivarin Martina Graefe eine Überraschung: Der Archivar des Deutschen Röntgen-Museums in Remscheid-Lennep, Marcel Michels, wandte sich an seine Feldafinger Kollegin, um Details über zwei Fotos zu erfahren, von denen eines mit dem Schriftzug „Feldaffing Frühj. 1902“ versehen war. Der erste Physik-Nobelpreisträger Wilhelm Conrad Röntgen hatte sie aufgenommen und Feldafing mit zwei ff geschrieben. Dass Röntgen jemals in Feldafing war, war Martina Graefe bislang nicht bekannt gewesen. Sie freute sich sehr über die Anfrage und über die Fotos. „Archivarbeit ist Detektivarbeit, aber manchmal fliegen einem die Sensationen zu“, stellte sie fest.

Die Sensation ist in diesem Fall, überhaupt Fotos aus dieser Zeit zu haben. Noch dazu welche mit Personen. Und eines, auf dem die noch nicht mit einem Erker versehene Bäckerei Jakob zu sehen ist. „Ich habe auf einem der Bilder gleich das Mesnerhaus und das Pfarrhaus erkannt“, sagt Martina Graefe. „Und das zweite, auf dem die Mädchen im Fronleichnamszug gehen, muss die Bäckerei Jakob sein.“ Sie habe die Fenster und die Kamine verglichen und sei sich daher ziemlich sicher.

Anhand eines Briefes von Röntgens Frau Anna Bertha, den Archivar Michels mit den Fotos schickte, hat Graefe die Umstände rekonstruiert. Sie geht davon aus, dass die Röntgens am Mittwoch, 28. Mai 1902, nach Feldafing gekommen waren und im Hotel Kaiserin Elisabeth abstiegen. „Als Röntgen das erste Bild aufnahm, stand er mit dem Rücken zum Hotel in der Zufahrt“, sagt die Archivarin. Davon geht sie anhand des Blickwinkels aus: Eine Menschengruppe steht vor dem Fronleichnamsaltar, der vor dem Pfarrhaus aufgebaut ist. „Die Szene mit dem alten Mesner- und Pfarrhaus kann man heute noch nachvollziehen“, sagt Graefe. „Die Häuser existieren glücklicherweise nach wie vor. Dann ist er um die Ecke gesaust und hat den Zug nochmals fotografiert – so kann ich mir das vorstellen.“ Auch dieses Foto sei ein Glücksfall für das Feldafinger Archiv. „Aus dieser Zeit und Perspektive gab es bis jetzt keine Abbildung der Bäckerei Jakob im Archiv.“

Im Brief vom 30. Mai 1902 schreibt Anna Bertha Röntgen an ihre Freundin Charlotte Baur: „Wir benützten den Frohnleichnamstag, um einen kleinen Ersatz für den versäumten Pfingstausflug zu haben. Wir fuhren Mittwoch Mittag nach Feldafing, und gestern über Ebenhausen wieder zurück. Es war herrliches Wetter und ich konnte mich nicht satt sehen an dem schönen Grün und an dem schneebedeckten Gebirge. In der Stille sandte ich Dir vom Starnbergersee die herzlichsten Grüße.“

Archivar Michels vom Deutschen Röntgen-Museum ist dabei, den Nachlass Röntgens zu sichten und zu beschriften. „Der Nachlass ist schon seit vor dem Zweiten Weltkrieg im Röntgen-Museum, das wiederum 1932 gegründet wurde“, berichtet er. „Aber er wurde bis jetzt nicht aufgearbeitet.“ Dabei sei einiges zu tun: „Es werden rund 1600 Bilder sein, wir haben sie alle verortet.“ Röntgen habe gern und viel fotografiert.

Ab 1901 hat er laut Michels nur noch Bilder in Stereofotografie gemacht, mit einem mit zwei Linsen im Abstand der Augen ausgestatteten Apparat. Dadurch seien zwei Fotos mit leicht verschobener Perspektive entstanden. „Wenn man die Abzüge auf Fotokarton in einen Stereobetrachter hineinsteckte, dann war das Bild in 3D“, erklärt Michels. „Das funktioniert heute noch.“ Es sei kein 3D, wie wir es heute kennen, „aber man sieht die Tiefe“. Auf der Internetseite des Röntgen-Museums sind die Bilder aus dem Nachlass zu sehen, auch in Stereo.

Für Martina Graefe sind die Röntgen-Fotos auch noch aus einem anderen Grund ein großartiger Fund. „Ich wusste nicht, dass die Feldafinger eine so schöne Festtagskleidung haben“, sagt sie. Sie sei bisher davon ausgegangen, dass die Kleidung in jener Zeit eher ärmlich gewesen sei. Dass die Mädchen ihre Kommunionkleider zur Prozession am Festtag tragen, sei heute noch üblich. Aber die eleganten Kleider der Damen, die zum Teil mit Sonnenschirm und mit aufwendig gearbeitetem Mieder am Altar stehen, haben sie überrascht.

Weitere Fotos aus dem Landkreis Starnberg sind im Röntgen-Museum nicht zu finden. Nur eines von der Uferpromenade in Starnberg. Das sei wenig aussagekräftig, weil man vor allem Menschen sehe, sagt Archivar Michels. „Aber die Stereotechnik funktioniert bei diesem Bild sehr gut, es bekommt sehr viel Tiefe.“

Die Fotos, auch in Stereotechnik, sind auf der Internetseite des Röntgen-Museums in Remscheid-Lennep zu sehen. Der Link lautet rheinland.museum-digital.de, als Suchwort „Röntgen“ eingeben.