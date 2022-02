Pfahlbauten gefährdet? Prüfung läuft

Wie ein Stoppschild mitten im See: Die Warnbojen, die das Landesamt für Denkmalpflege 2017 zum Schutz der Pfahlbauten installiert hat, zeigen nach Angaben der Behörde Wirkung. © Landesamt für Denkmalpflege

Sind die Pfahlbauten an der Roseninsel, immerhin Unesco-Weltkulturerbe, durch den Tourismus und Wassersportler gefährdet? Die SPD im Kreistag fürchtet das und hat einen stärkeren Schutz der rund 3000 Jahre alten Relikte beantragt.

Feldafing – Die SPD will für die Pfahlbauten an der Roseninsel nicht nur eine Schutz-, sondern eine Verbotszone. Das ist rechtlich heikel, zumal nach Einschätzung der Denkmalschützer die bisherigen Maßnahmen Wirkung zeigen.

Die Reste der Pfahlbauten sind von besonderem Wert und auch deshalb Welterbe, weil sie die einzigen Belege für die Existenz prähistorischer Seeufersiedlungen in den bayerischen Voralpen sind, wie es bei der Unesco heißt. Früher gab es keine Probleme, doch im Lauf der Jahre mit wachsender Nutzung des Sees waren die archäologischen Funde, die seit 2011 unter Schutz stehen, immer stärker bedroht, durch Bootfahrer, in jüngerer Zeit durch Standup-Paddler (SUP) und dergleichen. Seit 2013 wurde der Schutz immer mehr erhöht. 2016 genehmigte das Landratsamt eine mit Bojenketten markierte Schutzzone, 2017 wurde sie erweitert. Schilder weisen seither deutlich auf die Fundstellen hin.

Nach Einschätzung des Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) hat das Wirkung gezeigt. In einer Stellungnahme zur aktuellen Situation heißt es: „Seit 2016 konnte durch die Installation der Hinweisschilder auf Bojen und Pfählen sowie durch die kontinuierlich betriebene Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit die Situation deutlich verbessert werden.“ Die Genehmigung für die Bojenkette läuft heuer aus, das Landesamt strebt eine unbefristete Erlaubnis an.

Die SPD hegt dennoch Zweifel am Schutz der Pfahlbauten. Fraktionschef Tim Weidner im Antrag: „Leider muss immer häufiger festgestellt werden, dass die Roseninsel als eine Art ,Partyinsel‘ missbraucht wird und die empfindlichen Pfahlbauten, die nur durch eine dünne Sand- und Schlickschicht bedeckt sind, durch das Anlanden von Booten oder dem Betreten der Insel vom See aus, beschädigt werden.“ Deswegen fordert die SPD eine Verbotszone und bessere Schutzmaßnahmen.

Im Landratsamt teilt man die „Partyinsel“-Theorie unter Hinweis auf die Stellungnahme des Denkmalschutzes nicht. Die Schlösserverwaltung achte zudem strikt auf die Einhaltung der Regeln. „Nichtsdestotrotz steigt der Freizeitdruck auch im Bereich der Roseninsel, zumal die Insel mit der Zunahme von SUPs und Schlauchbooten leichter erreichbar ist“, heißt es in der Vorlage, mit der sich der Kulturausschuss des Kreistages dieser Tage beschäftigte. Eine Verbotszone sieht man in der Kreisbehörde skeptisch, weil diese den „Gemeingebrauch“ (gewissermaßen die Nutzung des Sees durch jedermann) einschränken würde. Die Regeln dafür sind streng, der Denkmalschutz gehört normalerweise nicht dazu, auch wenn die Staatsregierung seit 2016 auch ihn als Begründung für zulässig hält. Problem: Für den Erlass einer Verbotszone um die Roseninsel müsste die Gefahr belegt sein, und das ist durchaus schwierig. Denn was genau die Pfahlbauten schädigt, ist nicht eindeutig.

Das Landratsamt prüfe, wo die Gefahren liegen und woher sie kommen, sagte Landrat Stefan Frey in der Sitzung. Nach ersten Ergebnissen deutet einiges darauf hin, dass Gefahren nicht so sehr innerhalb der Schutzzone – etwa durch Paddler – entstehen als vielmehr durch Wellenschlag von außen. Der entsteht etwa durch Schiffe der Seenschifffahrt. Sollte sich das verdichten, „muss man anders agieren“, sagte Frey. Eventuell müsse man dann mit der Schifffahrt über andere Routen reden.

Ob private Motorboote Ursache sein könnten, wollte Anton Maier (Grüne) wissen. Auch, sagte Frey, denn jedes Boot schlage Wellen. Eine Möglichkeit sieht er darin, die Zone auszuweiten, aber „nicht bis zur Mitte des Sees“ – das wäre unverhältnismäßig. Man wolle aber die Pfahlbauten „bestmöglich schützen“. Über neue Erkenntnisse will er den Ausschuss wieder informieren.

Bei der Schifffahrt hat man davon noch nichts gehört, wie Geschäftsführer Michael Grießer auf Anfrage erklärte. Deswegen habe man sich damit auch noch nicht befasst. Allerdings versuche man, die Schiffe auf den kürzesten Strecken fahren zu lassen, aber zumeist weiter draußen. Nur beim Anlegen kämen die Schiffe ans Ufer. Heißt: Andere Routen würden einen neuen Fahrplan erfordern. Auch Kapitäne und Besatzungen stellten fest, dass es viele Wassersportler gibt, die die Regeln nicht kennen oder ignorieren. Ein Standup-Brett könne man ohne Einweisung überall kaufen, nennt Grießer ein Beispiel. Und: Starker Wellenschlag am See entstehe allein schon durch Wind.