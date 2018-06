Rosenblüte auf der Insel

Die Schlösser- und Seenverwaltung bietet am Sonntag wieder Führungen auf der Roseninsel an. Um Anmeldungen wird gebeten.

Feldafing - Nie ist es so schön auf der Roseninsel wie im Juni, wenn die Rosen voll erblüht sind und ihr zarter Duft über die Insel im Starnberger See weht. Im Rondell vor dem Casino sind so genannte alte beziehungsweise historische Rosen gepflanzt. Darunter ist zum Beispiel die würzig duftende Viridiflora, eine grüne Rose. Die Schlösser- und Seenverwaltung bietet an den Sonntagen im Juni um 14 und um 16 Uhr Führungen durch den Rosengarten an. Nächster Termin ist am kommenden Sonntag, 10. Juni. Nach dem Übersetzen mit der Fähre ist der Treffpunkt der Teilnehmer das Museum auf der Roseninsel. Erwachsene bezahlen 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Die Schlösser- und Seenverwaltung bittet um Anmeldung unter Telefon (0 81 57) 92 41 62.