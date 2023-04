„Theresa“ ist die Neue am Starnberger See: Fährsaison zur Roseninsel startet am 1. Mai

Von: Laura Forster

Teilen

„Theresa“, die neue Zille, und ihre stolzen Fährmänner von der Roseninsel (v.l.): Bernhard Zillner, Ardel Günter, Helmutt Schmücker und Gregor Thöner. © Höck

Am Montag startet Fährmann Bernhard Zillner mit seinen beiden Zillen in die neue Saison. Sein Boot „Marie“ wird künftig von „Theresa“ bei der Überfahrt Zehntausender Besucher vom Glockensteg in Feldafing auf die Roseninsel unterstützt.

Feldafing – Es ist elf Meter lang, zweieinhalb Tonnen schwer, aus Lärchenholz gefertigt und kann bis zu 30 Personen transportieren: das neue Boot von Fährmann Bernhard „Herrmann“ Zillner. „Theresa“, wie die Zille heißt, ist am kommenden Montag, 1. Mai, zum ersten Mal im Einsatz. Dann heißt es für sie fast täglich bis Mitte Oktober, Besucher vom Glockensteg in Feldafing auf die nur fünf Minuten entfernte Roseninsel zu bringen. Die Vorbereitungen sind bereits alle getroffen. „Jetzt kann die Saison endlich wieder losgehen“, freut sich Zillner.

Bisher war der Pöckinger immer mit seiner „Marie“ und der etwas älteren „Roseninsel“ auf dem See unterwegs. Letztere hat nun ein neues Zuhause am Neusiedler See im österreichischen Burgenland gefunden und schifft dort Fahrräder über das Gewässer. „Bei Booten ist es wie bei Autos, wenn sie älter werden, gibt es zwei Optionen. Entweder man steckt viel Geld in die Reparatur oder man schafft sich ein neues an“, sagt Zillner. Die rund 20 Jahre alte „Roseninsel“ hatte er von seinem Vorgänger Norbert Pohlus übernommen.

Neues Boot am Starnberger See kommt aus Österreich - wie auch Vorgängerzille

„Die ,Marie‘ habe ich 2016 in Auftrag gegeben, als ich als Fährmann angefangen habe“, erinnert sich der gelernte Sachbearbeiter einer Krankenversicherung, der sich vor sieben Jahren zusammen mit seinem mittlerweile verstorbenen Großcousin und Geschäftspartner Stefan Seerieder den Traum am Starnberger See erfüllt hatte. Das Boot fertigte damals die Traditionswerft Simmerding in Leoni an. „Marie“ ist ein wahres Schmuckstück mit Spanten, Planken, Bodenbohlen, Seitenwänden und einem Aufbau aus hochwertigem Mahagoniholz aus dem Kongo.

Ursprünglich sollte die neue Zille auch am Starnberger See hergestellt werden, doch „das Team hatte leider keine Zeit für einen Neubau“, berichtet Zillner. Deshalb entschied er sich im vergangenen Sommer, eine Werft in Österreich mit dem neuen Boot zu beauftragen. Boots- und Zillenbau Witti ist ein Familienbetrieb in neunter Generation aus Wesenufer, das zwischen Passau und Linz liegt. Dort wurde einst auch die Zille gefertigt, die nun am Neusiedler See liegt. Die Herstellung hat einige Monate gedauert, Zillner hat die „Theresa“ im Entstehungsprozess einmal besucht. „Die stellen dort bis zu 100 Boote im Jahr her, meine Zille gehört schon zu den größten“, erzählt er. Wichtig war dem Pöckinger, dass statt einer Pinne ein Fahrstand zum Lenken eingebaut wird.

Rosenblüte wahrscheinlich ab Juni - Besucherniveau noch nicht wie vor Pandemie

Mitte März wurde „Theresa“ an den Starnberger See und für die letzten Vorbereitungen zur Simmerding-Werft transportiert, wo sie künftig auch überwintern soll. „Es musste noch eine Art Gangway angebracht werden.“ Nun wartet die Zille am Ufer der Roseninsel auf ihre Jungfernfahrt am 1. Mai.

Bernhard Zillner und seine fünf Fährmänner bringen von Montag an den Sommer über Zehntausende Besucher auf die Roseninsel und wieder zurück. „Das Geschäft läuft zwar wieder gut, doch das Vor-Corona-Niveau haben wir letztes Jahr noch nicht erreicht.“ Die Rosenblüte, die Hauptattraktion, deren Duft die gesamte zweieinhalb Hekar große Insel einnimmt, beginnt wahrscheinlich im Juni. „Genau kann man das nie sagen. Derzeit ist es noch recht frisch, deshalb kann es heuer etwas länger dauern als in den vergangenen Jahren.“

Zillner und sein Team fahren bis 15. Oktober täglich (montags nur bei schönem Wetter) von 10 bis 18 Uhr mit „Marie“ und „Theresa“ von Feldafing aus zur Roseninsel. Abweichungen können wegen Sonderfahrten wie Hochzeitsgesellschaften vorkommen. Genaue Informationen gibt es online auf der Internetseite www.roseninsel.bayern.de.