Rund um den Starnberger See: Deutlich mehr Verletzte bei Unfällen, in Berg krachte es fast jeden zweiten Tag

Die Statistik für die Gemeinden am Starnberger See zeigt: In sämtlichen Bereichen gab es im vergangenen Jahr mehr Unfälle.

Berg/Tutzing/Pöcking/Feldafing – Die Unfallzahl in den vier Gemeinden am nördlichen Starnberger See sind 2018 teils deutlich gestiegen. Das geht aus der Bilanz der Polizeiinspektion Starnberg hervor – und auch, dass die Zahl der Verletzten massiv angestiegen ist. Ausgesprochene Unfallschwerpunkte gibt es in den Gemeinden aber nicht. Pro Tag entstand – Parkunfälle ausgenommen – durch Unfälle in den vier Gemeinden ein Schaden von mehr als 2100 Euro. Die Zahlen für die Gemeinden:

Unfälle in der Gemeinde Berg

Grob gesagt hat es 2018 jeden zweiten Tag in Berg gekracht: 173 Unfälle waren es im vorigen Jahr, 7,45 Prozent mehr als 2017. Bei fast jedem Vierten wurden Beteiligte verletzt (41 Unfälle), was einer Steigerung um mehr als 50 Prozent entspricht. 13 Menschen waren schwer, 39 leicht verletzt worden. Beide Zahlen liegen deutlich über dem Jahr 2017. Ein Grund sind die Fahrradunfälle, deren Zahl insgesamt deutlich gestiegen ist (wir berichteten). Jeder zweite Unfall in Berg war 2018 ein Kleinunfall. Diese werden statistisch nicht im Detail erfasst und sind daher in der Schadenssumme der schweren Unfälle von 258 000 Euro (zirka 2800 Euro je Unfall) enthalten. 45 Unfallfluchten hat Oliver Jauch, Verkehrssachbearbeiter der Starnberger Polizei, in der Liste – etwas mehr als 2017. Geklärt werden konnten 42,22 Prozent.

Unfälle in der Gemeinde Pöcking

Um ein Viertel hat sich die Unfallzahl in Pöcking erhöht, von 125 im Jahr 2017 auf 155 im Jahr 2018. Schwere Unfälle sind eher die Ausnahme: 25-mal gab es Verletzte, insgesamt 28 (19 leicht, neun schwer). Fast 58 Prozent waren Kleinunfälle, Parkrempler und dergleichen. Bei den so genannten qualifizierten Unfällen – jene mit Personen- und höherem Sachschaden – entstand laut Statistik ein Schaden von etwa 263 000 Euro (rund 4000 Euro je Unfall). Mit 30 gab es in Pöcking vergleichsweise wenige Unfallfluchten, von denen die Polizei allerdings ebenso wenig aufklären konnte – nur 26,66 Prozent. Entscheidend dabei sind in der Regel Zeugen.

Unfälle in der Gemeinde Feldafing

Als kleinste Gemeinde hat Feldafing stets auch die geringste Unfallzahl, 2018 ist sie jedoch auf 102 und damit um 22,9 Prozent gestiegen. Mehr als verdoppelt haben sich die Unfälle mit Personenschaden (von acht auf 18), wobei 21 Menschen leicht und zwei schwer verletzt wurden. In Feldafing stellen die Kleinunfälle mehr als die Hälfte aller Unfälle. Bei den 43 schweren Vorfällen entstand ein Sachschaden von etwa 169 000 Euro (3900 Euro je Unfall).

Unfälle in der Gemeinde Tutzing

Die größte Seegemeinde ist die einzige, in der 2018 die Unfallzahlen gesunken sind – um 9,9 Prozent auf 282. Die Zahl der Verletzten ist von 45 auf 47 gestiegen, neun davon waren schwer verletzt worden. Mehr als 60 Prozent der Unfälle sind kleinere Zusammenstöße. Bei 112 größeren Unfällen entstand ein Sachschaden von etwa 340 000 Euro (zirka 3050 Euro je Unfall). 63-mal kümmerten sich die Verursacher nicht um die Schäden, mit 52,4 Prozent konnte die Polizei vergleichsweise viele Fahrerfluchten aufklären.

