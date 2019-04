Viel Programm auf der Roseninsel

Die Saison auf der Roseninsel, der einzigen Insel im Starnberger See, startet am kommenden Mittwoch, 1. Mai. Bis dahin sind die 600 Rosenstöcke bereit für den Empfang von Gästen, und auch das Casino von König Maximilian II. öffnet wieder seine Pforten.

Feldafing – Der Betrieb auf der Roseninsel im Starnberger See startet in diesem Jahr am kommenden Mittwoch, 1. Mai. Die Insel sei aber bereits aus dem Winterschlaf erwacht und werde derzeit für die Saison vorbereitet, teilte die Bayerische Schlösserverwaltung (BSV) mit. Wie in jedem Frühjahr müssten die rund 600 Rosenstöcke, die über den Winter mit Holzwolle und Folie geschützt waren, ausgepackt werden. Die Wege seien neu bekiest oder gereinigt, Bäume und Sträucher geschnitten. Die über den Winter angebrachten Schutzverschalungen am Casino sowie an der Glassäule würden entfernt.

Das Roseninsel-Team hat laut BSV ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Zum Internationalen Museumstag am 18. Mai etwa gibt es Sonderführungen durch den Park und eine Sonderausstellung mit Führungen. Zur Rosenblüte im Juni sind die beliebten Führungen geplant, die jeweils sonntags stattfinden und aufgrund der hohen Nachfrage in diesem Jahr erstmals mit einem zusätzlichen Tag in die Verlängerung gehen. Am 6. Juli findet ein Informationstag zum UNESCO-Weltkulturerbe statt.

Interessierte können sich jederzeit über die Insel führen lassen, die eigentlich Wörth und nicht Roseninsel heißt. Unter der Woche finden ab 12.15 Uhr stündlich Führungen durch das Casino statt, an den Wochenenden startet jede halbe Stunde eine Führung; die letzte Führung beginnt um 17 Uhr. Montags hat das Casino geschlossen, heißt es in der BSV-Mitteilung. Der Eintritt kostet 3,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro). Die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern auf die Roseninsel sei nicht gestattet.

Die Fähre zur Roseninsel startet wie immer vom Platanenrondell im Park Feldafing. Der Fährbetrieb von Stefan Seerieder und Bernhard Zillner startet ebenfalls am Mittwoch; im Mai fährt die Fähre täglich zwischen 11 und 18 Uhr, im Sommer dann ab 10 Uhr. Montags verkehrt die Fähre nur von 12 bis 17 Uhr, weil das Casino geschlossen ist. Genaueres dazu unter www.roseninsel.bayern.

Die Roseninsel ist die einzige Insel im Starnberger See und keine 200 Meter vom Ufer entfernt. König Maximilian II. ließ sie zur Roseninsel umgestalten und mit einer kleinen Inselvilla, dem heutigen Casino, versehen. Später entwickelte sie sich zu einem der Lieblingsorte von König Ludwig II. Der König empfing auf der Insel ausgewählte Gäste wie Zarin Maria Alexandrowna, Richard Wagner oder Kaiserin Elisabeth von Österreich, heißt es in der Beschreibung der Schlösserverwaltung. Sehenswert seien neben dem „antik-pompejanisch-alpenländischen“ Casino insbesondere auch der nach Plänen von Peter Joseph Lenné gestaltete Inselpark mit Rosengarten. In direktem Umfeld der Insel liegen auf dem Seegrund Pfahlbaufundstellen, die unter dem Titel „Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen“ 2011 zusammen mit anderen ausgewählten Fundstellen ins Welterbe der UNESCO aufgenommen wurden. Um diesen Bereich zu schützen, gilt rund um die Roseninsel ein weitreichendes Verbot für Boote, Paddler und andere Wassersportler.

Mehr Infos über die Roseninsel gibt es auf den BSV-Seiten www.schloesser.bayern.de. mm