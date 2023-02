Neuer Raum für die Mittagszeit in Feldafing

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Im alten Musiksaal lässt es sich gut spielen: Nach der Renovierung steht der Raum den Kindern aus der Mittagsbetreuung für Hausaufgaben und Spielen zur Verfügung. In der Mitte „die gute Seele“ Lydia Günthner. © Andrea Jaksch

Die Kinder aus der Mittagsbetreuung in der Feldafinger Grundschule erleben seit Kurzem eine ganz neue Aufenthaltsqualität. Der große Musiksaal, den sie seit Jahren nutzen, wurde renoviert und bietet den Kindern jetzt ganz andere Möglichkeiten. Das wurde möglich, weil sich viele Eltern eingebracht haben, wie Schulleiterin Angelika Simons sagt.

Feldafing - Der ehemalige Musiksaal ist zwar mit rund 65 Quadratmetern sehr groß und bietet ausreichend Platz für die 16 Kinder, die täglich bis 14 Uhr in der Mittagsbetreuung sind. Aber gemütlich war er nicht. „Wir haben eine Mutter angesprochen, die Innenarchitektin ist, was man dort verbessern könnte“, erzählt die Schulleiterin. Petra Grigoleit, die selbst keine Kinder in der Mittagsbetreuung hat, riet unter anderem zu einem Raumteiler, der eigentlich keiner ist. „Er ist aus Seilen und trennt zwar einen Bereich ab, aber nur optisch. Man kann zwischen den Seilen hindurchsehen, somit ist weiter die Aufsichtspflicht gewährleistet“, sagt Angelika Simons.

Die Umsetzung der Ideen übernahmen Katrin und Jochen Eckhold, Liza Seehofer sowie Anja und Dominik Allgäuer. Der gemeindliche Bauhof befestigte die Holz-Seil-Konstruktion. Somit gibt es einen Bereich als Ruheraum, dort gibt es ein aus Spenden finanziertes Sofa, zwei Sitzsäcke und ein Bücherregal. Ein weiterer Bereich ist mit Tischen und Teppichen ausgestattet. „Den nutzen vor allem die Jungs gerne zum Lego spielen“, berichtet Simons. Ebenso wie die Holzbahn, die der Mittagsbetreuung gespendet wurde.

Überflüssiges haben die Eltern aus dem Musiksaal entfernt, etwa das Klavier, Pinnwände und die Tafel. Die Wände haben sie gestrichen und die neuen Möbel organisiert. Für die „gute Seele“ Lydia Günthner, wie sie Angelika Simons nennt, gab es einen schönen Tisch und zwei gemütliche Stühle für Erwachsene.

Die Mittagsbetreuung überbrückt die Zeit zwischen Schulschluss und 14 Uhr. Das ist vor allem für die Eltern von Erst- und Zweitklässlern ein wichtiger Service, weil der Unterricht oft bereits um 11.30 Uhr endet.