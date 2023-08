Großes Sisi-Programm zum 125. Todestag am 10. September: Sonderführungen, See-Rundfahrt und Kaiserin-Menü

Von: Tobias Gmach

Am Starnberger See präsent ist Kaiserin Elisabeth dank der Statue vor dem Sisi-Museum in Possenhofen ständig. An ihrem 125. Todestag steht sie an vielen Orten der Region im Fokus. © Photographer: Andrea Jaksch

Sonderführungen, eine majestätische Rundfahrt, Sisi-Menü, -Eis und -Torte: Zum 125. Todestag von Kaiserin Elisabeth am 10. September ist am Starnberger See einiges geboten. Ein Überblick.

Landkreis – Das Leben von Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern, Prinzessin aus dem Hause Wittelsbach, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, wurde schon mehrfach verfilmt. Immer wieder erscheinen Bücher über Sisi, eine der bekanntesten Frauen der Geschichte. Kein Wunder also, dass auch Eissorten oder Dinner-Menüs nach der Kaiserin benannt werden. Zu ihrem 125. Todestag am Sonntag, 10. September, bieten die Tourismusfördergesellschaft gwt und ihre Partner weit mehr als das. Sisis tragischer Tod durch den Stich mit einer Dreikantfeile am Genfer See im Jahre 1898 ist nun Anlass für ein vielseitiges Programm am Starnberger See.

Kaiserin-Elisabeth-Tag auf der Roseninsel

Ihrem Lebensende widmet sich der Kaiserin-Elisabeth-Tag auf der Roseninsel. „Letzte Tage am Genfer See – ihr Tod, ihr Begräbnis, ihr Mythos“ lautet der Titel einer Sonderführung um 14 und 16 Uhr. Um 13 und 15 Uhr findet die allgemeinere Führung „Kaiserin Elisabeth und der Starnberger See“ statt. Der Eintritt kostet jeweils drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen kostenlos teilnehmen, die Fähre kostet extra. Weitere Infos gibt es unter (0 81 57) 92 41 62, per E-Mail an roseninsel-feldafing@bsv.bayern.de oder online auf www.schloesser.bayern.de.

Sisi-Spaziergangdurch Possenhofen

Die Kindheit von Sisi und das spätere Leben als Kaiserin sind Thema der gut einstündigen Führung im Pöckinger Ortsteil Possenhofen. Die Gruppen wandern – jeweils um 10, 11.30, 13.30 und 15 Uhr – vorbei an der Fischerkapelle zum See und Schloss, in dem Sisi mit ihrer Familie als Kind die Sommermonate verbrachte. „Beim Spazieren durch das Erholungsgelände Paradies, am Fuße des Schlosses, erfahren wir Geschichten vom Leben einer jungen Kaiserin, die, wann immer es möglich war, dem Wiener Hof den Rücken kehrte und zurück an den Starnberger See kam“, heißt es in der Ankündigung. Die Führung beginnt und endet am Bahnhof Possenhofen. Unweit davon bietet das Gasthaus „Zum Fischmeister Karl Schauer“ ein Drei-Gänge-Kaiserin-Elisabeth-Menü. Eine Anmeldung zur Führung bei den Touristinformationen wird empfohlen. Erwachsene zahlen sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre nichts.

Kinder-Führungenim Sisi-Museum

Speziell an Kinder richtet sich das Kaiserin-Elisabeth-Museum in Possenhofen bereits am Samstag, 9. September. Es gibt zwei kostenlose Extraführungen zum Thema „Kindheit und Jugend in Possenhofen“ von 10 bis 11 und 11 bis 12 Uhr. „Das Team hat sich einige Überraschungen für die Kinder ausgedacht“, schreibt Museumsleiterin Rosemarie Mann-Stein. Außerdem erinnert eine Diashow an die letzte Reise der Kaiserin. „Eine Reise mit frohen Stunden, aber auch schon unterbewusster Vorahnung auf das jähe Ende“, heißt es. Kontakt zum Museum per E-Mail an sisi-museum@web.de oder unter (0 81 57) 92 59 32.

MajestätischeSeerundfahrt

Die nördliche Rundfahrt auf dem Starnberger See wird am Todestag der Kaiserin zur „Sisi-Rundfahrt“. An Bord gibt es Infos zu ihrer Verbindung zum See und zur Region sowie zu historischen Schauplätzen am Ufer – und Kaiserin-Elisabeth-Sekt. Die erste Rundfahrt ab Starnberg dauert von 10.55 bis 13.05 Uhr, die zweite von 13.20 bis 15.25 Uhr. Der Eintritt kostet 17,80 Euro, Kinder bis fünf Jahre fahren kostenlos, bis 17-Jährige zum halben Preis. Außerdem gibt es eine Familienermäßigung. Menschen mit Behinderung können bei Vorlage eines Originalausweises mit gültiger Wertmarke kostenlos teilnehmen.

Sisi-Dinner im Hotel Vier Jahreszeiten

Im Starnberger Hotel Vier Jahreszeiten wird nach Rezepten der Hofküche gekocht. „Umrahmt von unterhaltsamen Erzählungen und musikalischen Klängen aus dem Leben von Sisi, versetzen wir Sie in vergangene Zeiten zurück“, heißt es. Das Vier-Gänge-Menü für 89 Euro „nach den Vorlieben von Sisi“ besteht aus geräuchertem Forellenfilet auf Rahmgurkensalat und mariniertem Feldsalat, Rinderkraftsuppe mit Wurzelgemüse und Kaiserschöberln, mit Steinpilz gefüllter Perlhuhnbrust an Madeira-Rahmsauce, geschmortem Kürbisgemüse und Rosmarinkartoffeln sowie Joghurt-Kirschschnitte mit Veilcheneis. Dazu spielt Daniel Vasiliev Pianostücke aus dem 19. Jahrhundert und Mathias Nöhmeier Zither-Kompositionen von Sisis Vater. Die historischen Geschichten steuert Dr. Claudia Wagner bei.

Sisis Veilcheneisam Kirchplatz

Auch die Starnberger Eiswerkstatt beteiligt sich am 125. Todestag. Am Kirchplatz gibt es „Sisis Veilcheneis“. Es basiert auf einem überlieferten Rezept der Wiener Hofküche. Die österreichische Eisspezialität erlangte Berühmtheit durch die Vorliebe der Kaiserin und wird bis heute in traditionellen Cafés wie Demel in Wien serviert. Der Hofzuckerbäcker Gustav Seitz begleitete die Monarchin auf ihren Reisen – nicht zuletzt, um das Veilcheneis zuzubereiten. Es handelt sich um ein lilafarbenes Sorbet. Einst war es fester Bestandteil von Sisis strenger Diät.

Königliches Frühstück und Sisi-Torte

Die Frühstückskarte im Erlinger Café Hembergers nennt sich „kaiserlich-königlich“ und bietet etwa „König Ludwig’s Tischlein-Deck-Dich“. Am 10. September gibt es eine hausgemachte Sisi-Torte. Das Café hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Tischreservierung unter (0 81 52) 9 18 20 oder per E-Mail an info@hotelzurpost-andechs.de wird empfohlen.