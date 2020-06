Verbesserung für Feuerwehr in Sicht

Dass Feldafing ein neues Feuerwehrhaus braucht, ist unbestritten. Im Juli will sich der Gemeinderat auf einen Standort einigen.

Feldafing – Dass die Feldafinger Feuerwehr ein für ihre Zwecke nicht ausreichendes Haus hat, dürfte dem Großteil des Feldafinger Gemeinderats bekannt sein. „Geht von dem derzeitigen Feuerwehrhaus wirklich Gefahr für Leib und Leben aus?“, fragte Sibylle Härtl (Grüne) ungläubig bei der Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplans in der jüngsten Ratssitzung. „Wir haben jetzt eine Lösung gefunden“, beruhigte sie Kommandant Dirk Schiecke. „Beim Einsatz wird erst der Wagen aus der Garage gefahren, bevor die Mannschaft ins Auto springt.“ So können sich die Helfer umziehen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie das Fahrzeug versehentlich in den Spind drückt.

Die räumliche Enge ist einer der Gründe, warum die Gemeinde Feldafing ein neues Feuerwehrhaus bauen muss. Dass dies nötig ist, daran ließ Bürgermeister Bernhard Sontheim keinerlei Zweifel. „Die Unterstützung der Feuerwehr gehört zu den Pflichtaufgaben jeder Kommune“, unterstrich er.

Auf der Suche nach einem neuen Standort untersuchte der Feuerwehrbedarfsplan sechs Möglichkeiten: das jetzige Gebäude, das Bundeswehrgelände, den Bauhof, den Bahnhofsplatz, den Markarska-Grill und die Lipp-Wiese. Welcher Standort es nun wird, soll in der Ratssitzung im Juli geklärt werden.

Sontheims Prioriäten sind klar: „Das Bundeswehrgelände kommt nicht infrage.“ Nicht nur, weil unklar sei, wann das Gelände verfügbar ist. Auch, weil die Anfahrt zu einigen Ortsteilen zu lange dauern würde. In Bayern ist eine Frist von zehn Minuten festgelegt, was bedeutet, dass die Feuerwehr in achteinhalb Minuten am Einsatzort eintreffen muss. „In 80 Prozent der Fälle wird das auch eingehalten“, versicherte Schiecke dem Gemeinderat.

Sontheim würde die Lipp-Wiese oder einen Neubau am jetzigen Standort favorisieren. Alle anderen Möglichkeiten seien theoretisch in Ordnung, aber praktisch nicht. Denn der innerörtliche Verkehr und die geparkten Autos, die zum Beispiel freitags zum Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße den Verkehr behinderten, hielten die Helfer auch davon ab, in ihren Privatautos zum Feuerwehrhaus zu kommen. „Die fahren ja privat nicht mit Blaulicht.“ Jakob Stillmark (SPD) dagegen hielt von der Lipp-Wiese gar nichts. Allein der Gedanke sei „schockierend“.

Der Feuerwehrbedarfsplan moniert zwar den Zustand des Feuerwehrhauses, stellt der Feldafinger Feuerwehr aber durchaus auch gute Noten aus. So sei die Ausrüstung in Ordnung, sagte Sontheim. Voraussichtlich 2022 sei ein neues Tanklöschfahrzeug nötig. Auch die Altersstruktur und die Einsatzzeiten seien in dem Plan positiv gewürdigt worden.

Wie Sontheim sagte, sieht der Bedarfsplan auch ein Boot für die Feldafinger Wehr vor, wegen möglicher Einsätze auf der Roseninsel. „Uns wurde eines angeboten, aber das war zu teuer“, sagte Sontheim. Für den Fall eines Feuers auf der Roseninsel habe man sich mit der Schlösserverwaltung geeinigt, dass man deren Arbeitsboot nutzen könne.

Lob gab es für die Jugendarbeit. Aber der fehlende Nachwuchs ist ein Manko wie überall. Viele junge Leute verlassen Feldafing, wenn sie zum Studieren gehen. Aktuell hat die Feuerwehr Feldafing 43 aktive Mitglieder.

