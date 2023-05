Mehr Bier mit weniger Wasser

Von: Sandra Sedlmaier

Teures Gut: Der Geschäftsführer des Starnberger Brauhauses, Florian Schuh, zeigt, wo das Wasser in der Brauerei ankommt – über einen normalen Hausanschluss. © A. Jaksch

Das Starnberger Brauhaus erhöht seine Produktionskapazitäten. Es erweitert seine Anlage um drei externe Drucktranks – und kann damit mit der am Standort Wieling knappen Ressource Wasser sparsamer umgehen.

Wieling – Schöner wird das Wielinger Gewerbegebiet nicht werden, wenn drei 300-Hektoliter-Drucktanks neben dem Starnberger Brauhaus an der B 2 errichtet werden. Daran ließ AUF-Gemeinderat Dr. Michael Keltsch in der Feldafinger Bauausschusssitzung am Dienstag keinen Zweifel. Aber auch er stimmte dem Wunsch des Brauhauses nach einer auf fünf Jahre beschränkten Erlaubnis für die drei Tanks zu. Auch, weil damit Wasser, Abwasser und Energie gespart werden kann.

Brauhaus-Geschäftsführer Florian Schuh kann mit den neuen Tanks einer Schwierigkeit begegnen, mit der er am Standort Wieling zu kämpfen hat: Das Wasser ist knapp. Schuh klagt nicht: „Es war immer klar, dass wir in Wieling nur eine bestimmte Menge Wasser zugeteilt bekommen“, sagt er. Zunächst habe die Brauerei nur 60 Kubikmeter am Tag verbrauchen dürfen, inzwischen seien es mehr als 90 Kubikmeter, weil sich herausgestellt habe, dass der Wasserdruck trotz der Entnahme durch die Brauerei konstant bleibe.

Die neuen Tanks erleichtern der Brauerei den Betriebsablauf, was weniger Wasserverbrauch und gleichzeitig mehr Produktionskapazitäten bedeutet. Schuh erklärt, warum: „Bis jetzt können wir das Bier immer nur in relativ kleinen Mengen filtern. Ein Filtrationslauf ist auf 450 Hektoliter begrenzt“, sagt er. Derzeit werde einer der vorhandenen Gärtanks als Puffertank verwendet. Vor und nach jeder Filtration müsse die gesamte Anlage gespült und gereinigt werden. Durch die drei neuen Drucktanks könne die Filtration auf 900 Hektoliter erhöht werden. „Es macht einen Unterschied, ob 450 Hektoliter filtriert werden oder 900 Hektoliter.“ Einer der Hauptgründe für die neuen Tanks sei das Ziel, Wasser einzusparen, hatte Schuh in seinem Antrag an den Bauausschuss geschrieben. Und im Zuge dessen werde natürlich auch Abwasser und Energie gespart.

Der Ausschuss zweifelte nicht an der Motivation. „Die Brauerei kann mit den Tanks nicht nur mehr Bier brauen, sondern auch Wasser einsparen“, warb Bürgermeister Bernhard Sontheim für die Pläne des Starnberger Brauhauses. Die Verwaltung habe keine Einwände, sagte er. Auch das Staatliche Bauamt nicht, obwohl die Tanks in der Bauverbotszone der Bundesstraße liegen werden.

Skepsis herrschte im Ausschuss angesichts der Befristung auf fünf Jahre. „In fünf Jahren soll die neue Brauerei in Schorn stehen“, erinnerte Sontheim an die Expansionspläne des Brauhauses. Imke Schmid hielt fünf Jahre für eine zu kurze Periode: „Es dauert doch immer alles länger.“ Dann könne man die Genehmigung immer noch verlängern, sagte AUF-Gemeinderat Keltsch. Er fragte nach, ob man zu Gunsten des Ortsbilds die Tanks zumindest mit einer offenen Holzlamellenstruktur verkleiden lassen könne. Tatsächlich hatte das Bauamt genau das nachgefragt, wie sich herausstellte. Doch der Architekt habe es wegen des hohen Aufwands abgelehnt und auch, weil verkleidete Tanks den Charakter eines Gebäudes bekämen.

Keltsch trug noch einen Kritikpunkt vor: Die im Bebauungsplan verlangten Bäume und Sträucher habe das Brauhaus nicht gepflanzt, eine Stellfläche, die versickerungsoffen sein sollte, sei asphaltiert. Letzteres könne man kaum mehr als Nachlässigkeit auslegen, sagte er.

Zu der asphaltierten Fläche konnte Sontheim nichts sagen und will dies prüfen lassen. Die noch ausstehenden Pflanzungen seien wegen Terminschwierigkeiten des Gartenbauers im Herbst nicht erfolgt und würden jetzt im Frühjahr nachgeholt.