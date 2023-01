Diebstahl bei Christbaum-Sammelaktion: Bürger spenden mehrfach

Christbaum-Sammelaktion: Diebe stehlen Geld, das für Ehrenamtliche gedacht war

Von: Tobias Gmach

Mit jeder Menge Christbäume haben Thomas Wasmer (l.) und Florian Frey dieser Tage zu tun. Viele der von Ehrenamtlichen eingesammelten Exemplare landen in der Kompostieranlage des Kommunalunternehmens AWISTA in Hadorf. © Andrea Jaksch

Ehrenamtliche sammeln in diesen Tagen im ganzen Landkreis Christbäume gegen Spenden ein. Die Aktion der Feldafinger Wasserwacht verlief äußerst unerfreulich: Jede Menge Geld, das Bürger für die Helfer an ihre Bäume gehängt hatten, wurde gestohlen.

Feldafing/Landkreis – Es ist eine Win-Win-Situation, die es in diesen Tagen überall im Landkreis gibt: Die Leute stellen ihre ausgedienten Christbäume vor die Tür, Ehrenamtliche holen sie ab, kümmern sich um die Weiterverwertung oder Entsorgung und erhalten dafür eine Spende. Oft kommt dieses Geld in den Nachwuchsabteilungen der Feuerwehren an. Oder bei den Einsatzkräften der Wasserwacht. Oder auch nicht – so wie am vergangenen Samstag in Feldafing. Denn die Sammelaktion der Wasserwacht wurde „torpediert“, wie der Vorsitzende Christian Stölting es formuliert.



Mit sieben Helfern und drei Fahrzeugen waren Mitglieder der Ortsgruppe unterwegs, im gesamten Gemeindegebiet sammelten sie mehr als 250 Bäume ein. Doch an etwa der Hälfte von ihnen hing nicht wie üblich ein Kuvert mit fünf Euro oder mehr. Nicht mehr, muss man sagen. Die Spenden seien in der Nacht auf Samstag und am Samstagvormittag flächendeckend gestohlen worden, berichtet Stölting und sagt: „Das ist schon ein äußerst dreistes Vorgehen. Wir sind schockiert und enttäuscht über ein solch schändliches Verhalten. Die Wasserwacht ist ja fast komplett spendenfinanziert, wir decken mit dieser Aktion circa 15 Prozent unseres jährlichen Budgets.“



Die Feldafinger Wasserwachtler um (v.l.) Jonas Kessler, Christian Stölting, Ulli von Plessen, Ellen Kirner, Franziska von Plessen und Martin Melcher befreiten am Samstag mehr als 250 Haushalte von ihren ausgedienten Tannen und Fichten. © Wasserwacht Feldafing

Die Wasserwacht erstattet laut dem Vorsitzenden Anzeige gegen Unbekannt. Zeugen können sich unter (0 81 51) 36 40 bei der Starnberger Polizei, aber auch direkt bei der Wasserwacht per E-Mail an info@wasserwacht-feldafing.de melden. Im nächsten Jahr werde sich die Ortsgruppe Gedanken über ein neues Konzept zur Sammelaktion machen, um Diebstähle zu verhindern, sagt Stölting. Eine Feldafinger Familie schrieb den Ehrenamtlichen: „Leider hat scheinbar jemand das ganze Geld von den Bäumen geklaut.“ Und eine andere: „Wir haben unseren Christbaum um 8 Uhr mit zehn Euro an den Gartenzaun gelehnt. Leider waren die zehn Euro nach einer Stunde weg. Sorry.“ Am Ende folgt der Hinweis in roter Schrift: „Bitte klingeln.“



Diebstahl bei Christbaum-Sammelaktion: Bürger spenden mehrfach

So macht es die Weßlinger Jugendfeuerwehr – und lässt sich die Spenden in die Hand drücken, erzählt Georg Schmid auf Nachfrage. „Oder wir werfen Überweisungsträger ein, um Quittungen ausstellen zu können.“ Rund 150 Bäume sammelten die Weßlinger Feuerwehrler. In Herrsching waren es mehr als 200, im Ortsteil Breitbrunn beachtliche 133 Stück. Die Spenden reichten laut Jugendleiter Rupert Müller von fünf Euro bis in den dreistelligen Bereich.



Bürger teilten der Wasserwacht in Schreiben wie diesen mit, dass die für die Ehrenamtlichen gedachten Spenden gestohlen worden waren. © Wasserwacht Feldafing

Wie viel Geld der Feldafinger Wasserwacht letztlich durch die Lappen gegangen sind, lässt sich schwer sagen. Bei einer durchschnittlichen Spende von zehn Euro wären es rund 1200 Euro. Besonders dramatisch: Manche Leute hängten nach dem Diebstahl erneut Kuverts an ihre Bäume, die dann „in einer zweiten Runde“ (Stölting) abermals entwendet wurden.



Manche Menschen ließen sich aber nicht beirren und spendeten sogar ein drittes Mal – so lange, bis die Wasserwachtler das Geld in ihren Händen hielten. Das ist für Ortsgruppen-Chef Stölting die schöne Seite an den Vorfällen. „Wir haben im Rahmen der Diebstähle viele nette Gespräche führen können. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Feldafing tolle und hilfsbereite Bürger hat.“



Bleibt noch die Frage, was eigentlich mit den Tausenden ausgedienten Christbäumen im Landkreis passiert. Sehr viele landen in der Kompostieranlage des Kommunalunternehmens AWISTA, das den ehrenamtlichen Sammlern 36 Kubikmeter große Container zur Verfügung stellt. Manche Tannen oder Fichten werden auch zu Hackschnitzeln. Vor einigen Jahren gab es einen Christbaumhändler im Landkreis, der Exemplare, die er nicht los wurde, an den Tierpark verkaufte. Weil sie den Elefanten so gut schmecken.



