Sterben kostet viermal mehr als bisher: Feldafing erhöht Friedhofsgebühren

Von: Tobias Gmach

Den schön gelegenen Feldafinger Friedhof instandzuhalten, ist kostspielig. Allein für den bald komplett erneuerten Zaun werden heuer 50 000 Euro fällig. Das wirkt sich ab sofort auf die Gebühren aus. © Andrea Jaksch

Die letzte Preis-Kalkulation stammt wohl noch aus D-Mark-Zeiten. Sehr lange hat die Gemeinde Feldafing die Friedhofsgebühren nicht erhöht – deshalb steigen sie nun um mehr als das Vierfache. Kostendeckend, wie von der Rechtsaufsicht gewünscht, arbeitet der Friedhof aber auch damit nicht.

Feldafing – Es klingt makaber, aber es stimmt: In Feldafing sterben zu wenige Menschen, um die Instandhaltung des Friedhofs zu finanzieren. Im Jahr 2020 etwa deckten die Gebühren für Gräber und Urnen nur 35 Prozent der Kosten. Die Gemeinde ist aber gesetzlich verpflichtet, den Friedhof kostendeckend zu betreiben. „Wir bekommen seit Jahren Hinweise von der Rechtsaufsicht“, sagte Kämmerin Frauke Betz am Dienstagabend im Gemeinderat.

Es war eine Sitzung mit heißer Debatte, in der das Gremium eine Gebührenerhöhung erst ablehnte – um dann einer etwas milderen Anhebung zuzustimmen. Mild trifft es allerdings nicht, wenn man sich das Ergebnis anschaut: Eine Einzelgrabstätte für 30 Jahre auf dem Alten oder Neuen Friedhof kostet nun 3399 statt bisher 800 Euro (alle Preise siehe Kasten) – eine Steigerung um mehr als das Vierfache. Nach dem ursprünglichen Vorschlag der Verwaltung sollten es sogar rund 4500 Euro sein. Mehrere Räte waren sich einig: Das könne man den Bürgern nicht zumuten.

Der Preisschock, der den Gemeinderat erfasste, ist hausgemacht. „Die letzte Kalkulation (wenn es denn jemals eine gab) fand wohl noch zu D-Mark-Zeiten statt“, hieß es in der Sitzungsvorlage. Auf die Nachfrage des Starnberger Merkur, warum die Gemeinde die Gebühren nie an den Aufwand angepasst hat, sagt Bürgermeister Bernhard Sontheim offen und ehrlich: „Auch die Verwaltung macht Fehler. Das ist durchs Raster gefallen.“ Nun aber habe man den „bestmöglichen Kompromiss“ gefunden. Nachdem der Gemeinderat die 100-prozentige Kostendeckung mit 8:4 Stimmen abgelehnt hatte, beschloss er mit dem selben Abstimmungsergebnis, dass die neuen Gebühren immerhin 75 Prozent der Ausgaben refinanzieren sollen.

Auch wenn der Friedhof ein Kostenfaktor bleibt: Die Rechtsaufsicht im Landratsamt dürfte der Gemeinde damit wieder wohlgesonnener sein. Etwa was Kreditaufnahmen angeht. Satte fünf Millionen Euro will die Kommune heuer für den Kauf eines nicht konkret genannten Grundstücks aufnehmen. Das wurde später bei der Vorstellung des Haushalts bekannt. Auch darum hatte Kämmerin Betz nach der ersten Friedhof-Abstimmung interveniert: „Wir können die Gebühren auf keinen Fall so lassen.“ Die Gemeinde müsse handlungsfähig bleiben.

Ausgaben für Friedhof: Gemeinderäte bohren nach

Bei den Ausgaben für den Friedhof am Gallerberg, die die Basis der neuen Preis-Kalkulation eines Fachbüros waren, bohrten die Lokalpolitiker kräftig nach. Nandl Schultheiß (CSU) wollte wissen, ob die Kosten für die Sanierung des Zauns und die Neugestaltung des jüdischen Teils auch einberechnet seien. Sie erntete ein „Natürlich“ von Betz. Die Finanzchefin betonte, dass die Maßnahmen von den Friedhofsnutzern getragen werden müssten und nicht auf die Allgemeinheit umgelegt werden dürften. Michael Wegener vom beauftragten Fachbüro erklärte, dass größere Posten in der Kalkulation auf mehrere Jahre aufgeteilt wurden. Für den Zaun, den jüdischen Friedhof sowie die Pflege von Bäumen und Hecken investiert die Gemeinde alleine heuer 65 000 Euro.

Aus dem Gemeinderat kam der Wunsch, angesichts der Erhöhung sozial zu agieren. Zahlungsstundungen seien möglich für jene, die sich die Gebühr nicht gleich leisten können, sagte Geschäftsleiter Peter Englaender. Wegener war der Hinweis wichtig, dass in einer Einzelgrabstätte auch mehrere Menschen ihre letzte Ruhe finden können. Bürgermeister Sontheim, der zunächst für den ersten Vorschlag seiner Verwaltung gestimmt hatte, schien am Tag danach doch froh über das finale Ergebnis zu sein. „Wir müssen den Preis auf einem einigermaßen verträglichen Niveau halten. Das Erscheinungsbild unseres schönen Friedhofs ist wichtig“, sagte er – und meinte: Wenn sich kaum jemand mehr ein Erdgrab leisten kann oder will, geht der Charme „als Kulturgut“ verloren. Und dann stimmt übrigens auch die Kalkulation nicht mehr.

Die neuen Friedhofsgebühren in Feldafing

Alter und Neuer Friedhof:

Einzelgrabstätte: 3399 Euro* (bisher: 800 Euro)

Doppelgrabstätte: 5827 Euro (1600 Euro)



Berg- und Waldfriedhof:

Einzelgrabstätte: 3613 Euro (950 Euro)

Doppelgrabstätte: 6194 Euro (1900 Euro)



Weitere Grabarten:

Kindergrab: 460 Euro (200 Euro)

Grabkammer: 2286 Euro (800 Euro)

Urnengrab: 1093 Euro (250 Euro)

Urnengrabfach: 1205 Euro (200 Euro)

Urnenfeld mit Stein: 758 Euro (neu)

Anonymes Urnengrab: 523 Euro (110 Euro)



* einmalige Gebühr für Nutzungsdauer 30 Jahre (15 Jahre bei Urnengräbern), sämtliche Werte gerundet