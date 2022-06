Tag der offenen Gartentür: Grünes Zuhause für Mensch und Tier

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Ruheplatz vor der eigenen Tür: Elsbeth Schreiner und Jochen Stahl (l.) auf ihrem Lieblingsplatz in ihrem Garten in Feldafing mit Vize-Landrat Matthias Vilsmayer. Am Sonntag können Besucher den Garten besichtigen. © Dagmar Rutt

Nach mehreren Jahren Pause auch wegen der Pandemie stehen am Sonntag wieder Gärten im Landkreis Besuchern offen – es sind besondere Kleinodien.

Feldafing/Tutzing/Andechs – Der Tag der offenen Gartentür war viele Jahre eine feste Größe im Terminkalender des Landkreises Starnberg – bis die Corona-Pandemie auch diese Tradition ausbremste. Jürgen Ehrhardt, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt, wagt nach dreijähriger Pause eine Wiederbelebung. Im Vergleich mit den Aktionstagen vor der Pandemie mit fünf und mehr Teilnehmern werden an diesem Sonntag, 12. Juni, zwei Gärten am Starnberger See sowie Sonnenäcker in Andechs von 10 bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet sein.

Auf dem Grundstück von Elsbeth Scheiner und Jochen Stahl an der Pöckinger Straße 32 in Feldafing stellte Erhardt das Programm der offenen Gartentür am Freitag vor. Das Ehepaar hatte bereits für 2020 zugesagt. Und heuer sind die beiden Gartenliebhaber mit dem gleichen Enthusiasmus wieder mit von der Partie. Elsbeth Scheiner war Feuer und Flamme, als der Kreisfachberater bei dem Paar angeklopft hatte. Erhardt war durch Mundpropaganda auf das Feldafinger Anwesen aufmerksam gemacht worden. Scheiner räumt ein, dass auch eine Portion Stolz Antrieb war, ihre Gartentür für die Öffentlichkeit zu öffnen.

Ein Blickfang im Garten: der Hang mit verschiedenen Kiesflächen, die von Natursteinen gestützt werden

Wer den naturnahen Garten betritt, kann den Stolz der Besitzerin nachvollziehen. Das Ehepaar hat sich 2013 die Außenanlagen ihres 2001 erworbenen Grundstücks neu gestalten lassen. Die Idee dazu wurde drei Jahre zuvor geboren. Ab 2010 entwickelten die beiden gemeinsam mit einer Landschaftsarchitektin das Gestaltungskonzept. Die Umsetzung legten die Auftraggeber in die Hände einer örtlichen Fachfirma. Ein Blickfang ist der in Terrassen angelegte Hang mit verschiedenen Kiesflächen, die von Natursteinen gestützt werden. Die Ebenen sind mit Stauden und Gräsern bepflanzt, eine weitere lädt mit Tisch und Stühlen zum Verweilen ein. Unterhalb dieser Aussichtsplattform sprudelt aus einem ausgehöhlten Naturschein ein kleiner Bachlauf, der in dem zweiten Blickfang des Gartens mündet, einem Teich mit zahlreichen Pflanzen an und im Wasser. Dieser Teich ist der Beharrlichkeit von Elsbeth Scheiner zu verdanken. Denn ihr Mann hatte sich anfangs vehement dagegen gewehrt, weil er eine Mückenplage befürchtete. Mittlerweile hat er sich eines Besseren belehren lassen. „Es gibt nicht mehr Mücken als sonst auch“, gesteht Jochen Stahl, „ich bereue nicht, dass der Teich angelegt wurde.“

Teich als Kleinod für Tiere wie Blindschleichen und Ringelnattern, Eidechsen

Der Teich ist – wie die gesamte Anlage – ein Kleinod nicht nur für die Menschen, sondern auch für eine Vielzahl von Tieren, die dort heimisch geworden sind. Dazu zählen nicht nur die Moderlieschen und Bitterlinge, die in dem Teich umher schwimmen, sondern auch Blindschleichen und Ringelnattern, Eidechsen und eine Unzahl von Insekten. Und ab und zu verirrt sich auch mal ein Reh in dem Garten, das in einer benachbarten Wiese sein Kitz abgelegt hat. Zu erreichen ist das Grundstück am einfachsten von Feldafing aus über den Pöckinger Fußweg – gleich nach der Bahnüberführung ist links gegenüber vom Bahndamm das Gartentor geöffnet. Wer von der Pöckinger Straße zu dem Anwesen kommen möchte, muss sein Fahrzeug auf der Straße abstellen.

Ein Ziergarten mit ländlichem Charakter erwartet die Besucher in Tutzinger Ortsteil Kampberg am Fliederweg 4. Patricia Aus dem Siepen hat das Anwesen 2010 übernommen und umgestaltet. Herzstück ist eine neun Meter lange Staudenrabatte, auf der es beinahe das gesamte Jahr über blüht und in der es summt. Der Sonnenacker der Solidargemeinschaft Starnberger Land befindet sich unterhalb des Parkplatzes am Wanderweg bei der Friedenskapelle in Erling. Sonnenäcker bieten Menschen, die keinen eigenen oder keinen geeigneten Garten besitzen, die Möglichkeit, auf so genannten Bifängen Gemüse, Kräuter und Blumen anzubauen.