Tanzende Überraschung

Tanzlehrer Peter Schuh machte es vor: Den Grundschritt des Madison hatten die rund 20 Feldafinger schnell drauf. © DR

Die Feldafinger üben für den anstehenden Besuch ihrer Gäste aus Frankreich Tanz ein.

Feldafing – Der Countdown läuft: Am Samstag kommt eine 55-köpfige Delegation aus Frankreich nach Feldafing. Jetzt heißt es üben, üben, üben. Denn der Partnerschaftsverein Feldafing-Bouc Bel Air möchte die Gäste der seit einem Jahr beurkundeten Partnergemeinde mit einer Runde Madison überraschen. Am Dienstagabend vermittelte der Starnberger Peter Schuh den in Frankreich beliebten Tanz in einer kleinen Choreografie.

„Seit, Schluss, seit, kick“, hieß es im Bürgersaal. Mehr als 20 Feldafinger hatten den ersten Grundschritt schnell drauf. Es folgten „rück, rück, rück, tap“ und dann Vorwärtsbewegungen mit kleinen Drehungen, Richtungswechsel und ein „Hüüüpf“. Den Herren rief Schuh zu: „Nicht die Ferse in den Boden drehen.“

Der Inhaber der Starnberger Tanzschule kennt als Profi alle Schwächen und Tricks. Er hat eine hübsche Idee entwickelt, dem Line Dance etwas Pep zu geben. Seine Variante arbeitet mit Komplettdrehungen und einem doppelt so schnellen Kreuzschritt. Ein Trost: Auch die einfache Version passt – es müssen nur die Richtungswechsel im Karree eingehalten werden.

Im Bürgersaal im Rathaus war es ein wenig eng, weil für den nachfolgenden Vortrag über Frankreich schon alles aufgebaut war. An sich aber ist der Platz kein Argument. Schuh ermunterte die Ambitionierten: „Üben geht auf einem Quadratmeter. Sehr gut auch neben der elektrischen Zahnbürsten-Nutzung.“ Vielleicht schaffe man es dann, „beim Tanz nicht zu denken“. Das war der entscheidende Ratschlag.

Beim letzten Besuch im November wunderte sich die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Ilse Vossius, noch über die Madison-Begeisterung in Bouc Bel Air: „Das sind alle aufgesprungen zum Tanzen.“ Keine Seltenheit übrigens: Der Madison ist in Frankreich fast zum Nationaltanz avanciert. 1957 in den USA erfunden, schwappte er in den 1960er-Jahren nach Europa. Neben den Franzosen begeisterten sich vor allem die Deutschen dafür und entwickelten Varian-ten mit Twist-Elementen. Während der Tanz hierzulande und in den USA in Vergessenheit geriet, hielt der Boom in Frankreich an: „Am Nationalfeiertag, bei Geburtstagen, Familienfesten oder in der Disco tanzen die das heute noch“, sagt Schuh.

Für Samstag wünschte er den Feldafingern „bonne chance“. Er selbst gibt nach langer Corona-Pause am gleichen Wochenende wieder Kurse in der Tanzschule. Eine bühnenreife Show wollen die Tänzer des 40 Mitglieder starken Vereins am Samstag nicht zwingend liefern. Das besorgt vorab die Tutzinger Gilde beim Freundschaftsabend. Vossius ist sich vielmehr sicher, dass der Madison „die Stimmung total auflockert“. Für den passenden Sound sorgt die Traubinger Blaskapelle. Sie hat sich schon extra vorbereitet.

Freia Oliv