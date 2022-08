Behörde prüft mehr Schutz für Roseninsel

Von: Sandra Sedlmaier

Verkehr rund um die Schutzzone: Diese Boote sind außerhalb der Zone zum Schutz des Welterbes Roseninsel unterwegs. Immer häufiger wird das Schutzgebot allerdings ignoriert, von Bootsführer und Schwimmern. © Photographer: Andrea Jaksch

Das Niedrigwasser am Starnberger See gefährdet das Weltkulturerbe – aus zweierlei Gründen. Im Landratsamt wird derzeit geprüft, ob man ein Betretungsverbot für den Uferbereich mit den prähistorischen Pfahlbauten aussprechen kann.

Feldafing – Zwei Faktoren gefährden derzeit das Weltkulturerbe auf der Roseninsel. Das eine ist die anhaltende Trockenheit, die den Pegel des Starnberger Sees massiv sinken ließ – daran haben auch die Regenfälle der vergangenen Tage kaum etwas geändert. Die 2500 Jahre alten keltischen Hölzer an der Nordostspitze der Insel ragen deutlich sichtbar aus dem Wasser. Der Kontakt mit Luft tut dem Holz nicht gut, dazu kommt die für das Material schädliche UV-Strahlung. Noch mehr aber schadet der Mensch dem Kulturgut. Dagegen will das Landratsamt Starnberg etwas unternehmen. Denn im Moment gilt nur das Gebot, die Insel und ihre Umgebung zu schonen. Um Verstöße zu ahnden, fehlt die Rechtsgrundlage. Das Landratsamt hofft, dies ändern zu können. „Wir werden alles tun, um das Weltkulturerbe Roseninsel zu schützen“, unterstreicht Landrat Stefan Frey.

Welterbe an der Nordostspitze der Roseninsel: Diese Hölzer sind 2500 Jahre alt und zeigen, wo Menschen an der Insel eine aufwändige Konstruktion errichtet haben. © BGfU

Wer von Feldafing aus zur Roseninsel schwimmt, kommt unweigerlich in dem Niedrigwasserbereich an, der jahrtausendealte Schätze der Menschheit verbirgt, und läuft im seichten Wasser auf den letzten Meter zum Ufer durch den historisch bedeutsamen Bereich. Es sind viele, die den Weg auf sich nehmen. Die Zahl der Schwimmer und auch derjenigen, die mit dem Boot rund um die Insel ankern, nimmt ständig zu – trotz der Hinweise, dass es sich um eine Schutzzone handelt. Das Niedrigwasser tut ein Übriges, um die Strecke zur Roseninsel attraktiver zu machen. „Im Sommer dringen Schwimmer, Stand-Up-Paddler und Bootsfahrer täglich in die Schutzzone ein“, bestätigt die Sprecherin der für die Roseninsel zuständigen Schlösserverwaltung, Ines Holzmüller. „An Wochenenden und Feiertagen ist der Druck auf die Insel und die Welterbe-Schutzzone noch um ein Vielfaches höher.“ Beobachter sagen, so viele Menschen wie in diesem Sommer hätten sie dort noch nie gesehen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht jemand durch die Schutzzone auf die Insel komme. Eine Katastrophe, findet Dr. Martinus Fesq-Martin von der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie (BGfU): „Jeder Fußabdruck zerstört das Weltkulturerbe.“

Welterbe unter Wasser: In der Schlick- und Sandschicht über den prähistorischen Hölzern kann unter anderem Keramikscherben und Steingeräte enthalten, die Aufschluss über frühere Bewohner der Roseninsel geben. © BGfU

Dabei geht es nicht nur um die Hölzer. „Aus dem Boden ragende Pfahlköpfe, liegende Bauhölzer und die sogenannte Kulturschicht, die neben Steingeräten und Keramik auch zahlreiche organische Funde wie etwa Netze, Körbe oder Holzgeschirr enthalten kann, werden nur von einer dünnen Schlick- und Sandschicht abgedeckt“, beschreibt Holzmüller die Sachlage. „Mechanische Einwirkungen schädigen das Welterbe. Schon das Gehen im Flachwasserbereich und in den zwischenzeitlich trockenliegenden sensiblen Bereichen kann Schäden verursachen.“

Die Schlösserverwaltung und das Landratsamt versuchen bisher, über Information und Aufklärung über den Wert des prähistorischen Erbes die Menschen zu vernünftigem Handeln zu bringen. Mit mäßigem Erfolg. „Wir haben mehrere Bojen mit Hinweisschildern, die über die Welterbe-Schutzzone informieren“, sagt die Sprecherin der Schlösserverwaltung. „Sie sollen Wassersportler auf das Denkmal unter der Wasseroberfläche hinweisen und die Pfahlbauten so schützen.“ Zusätzlich werde Aufklärungsarbeit vor Ort geleistet. „Wir weisen, unterstützt von einem Security-Mitarbeiter, Personen, die mit Booten oder Stand-Up-Boards am Ufer der Insel anlegen wollen, auf die Schutzzone hin und bitten sie, die Schutzzone zu verlassen.“ Die Schlösserverwaltung könne jedoch kein strafbewehrtes Betretungsverbot aussprechen, das könne ausschließlich das örtliche Landratsamt.

Dabei geht es nicht nur um die Fußabdrücke. Sogar der Wellenschlag, den der Verkehr der Motorboote rund um die Insel verursacht, tut dem Welterbe nicht gut. Das Landratsamt sammelt derzeit Fakten, um ein Betretungsverbot des sensiblen Bereichs durchsetzen zu können. Denn bisher gibt es nur das Gebot, die Insel und ihre Umgebung zu schonen. Wer dagegen verstößt, hat nichts zu befürchten. Bei einem Betretungsverbot sähe die Lage anders aus.

Doch so ein Verbot müsse gut vorbereitet werden, unterstreicht Landratsamtssprecher Stefan Diebl. „Mit einem Betretungsverbot schränken wir den Gemeingebrauch ein – das muss juristisch gut untermauert werden.“ Sollte das Landratsamt eine entsprechende Verordnung erlassen, müsse sie gerichtsfest sein. Reine Vermutungen, das Weltkulturerbe könnte durch Schwimmer und Boote gefährdet sein, reichten da nicht aus, sagt Diebl. „Im September werden Wissenschaftler der Universität Konstanz in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege untersuchen, inwieweit der Wellenschlag das Welterbe beeinträchtigt.“ Dann könne man ein Betretungsverbot wissenschaftlich untermauern.

Freigelegt: Am Feldafinger Ufer südlich der Insel sind bei Niedrigwasser die Reste eines mittelalterlichen Stegs zu sehen. © BGfU

Landrat Frey unterstützt diese Initiative. „Fußgänger haben in der Schutzzone nichts verloren“, sagt er. Es sei „ärgerlich, wie das Welterbe zerstört wird“. Das Verhalten von Schwimmern und Bootsfahrern habe nichts mehr mit dem verfassungsrechtlich garantierten freien Zugang zur Natur zu tun. Der Paragraph 141 der Bayerischen Verfassung erlaube nicht, Kulturgut zu zerstören, so Frey.

Gleichwohl weiß der Landrat, dass ein Betretungsverbot die Probleme nicht von alleine löse. Ein solches Verbot müsse auch durchgesetzt werden. „Wie üblich ist es eine Frage des Vollzugs“, sagt er. Deshalb, so Landratsamtssprecher Diebl, sei auch die Polizei in die Überlegungen einbezogen.