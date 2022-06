Unterschriften für Erhalt der Ratsstuben: Aber Feldafing will dort Feuerwehrhaus bauen

Von: Tobias Gmach

Dort soll das neue Feuerwehrhaus entstehen: Die Ratsstuben mit dem Restaurant Makarska Grill müssen weichen. Dagegen formiert sich nun Widerstand. © Jaksch

Mit einem Bürgerbegehren will eine Gruppe in Feldafing den Erhalt der Ratsstuben sichern. Denn die Gemeinde plant den Abriss des Komplexes und das neue Feuerwehrhaus an Ort und Stelle. Um den Widerstand einzubremsen, schreibt Bürgermeister Bernhard Sontheim allen Feldafingern persönlich.

Feldafing – Die Ratsstuben mit dem Restaurant Makarska Grill seien „für das kulturelle Leben in Feldafing als Gaststätte und Veranstaltungsort unersetzlich“. So steht es auf einem Zettel, der im Ort seit einigen Tagen die Runde macht. Eine Gruppe sammelt Unterschriften für ein Bürgerbegehren zum Erhalt der Ratsstuben. Der Hintergrund: Auf dem Grundstück an der Possenhofener Straße will die Gemeinde das neue Feuerwehrhaus bauen, so hat es der Gemeinderat knapp mit 8:5 Stimmen im Oktober 2021 beschlossen.

Bürgermeister Bernhard Sontheim ist wegen der Unterschriftensammlung alarmiert und hat schnell darauf reagiert. Nächste Woche soll ein Schreiben an alle Haushalte in Feldafing rausgehen. Sontheim plädiert darin eindringlich für den Bau des Feuerwehrhauses auf der gemeindeeigenen Fläche und appelliert an die Bürger, das Begehren nicht zu unterstützen. Er erklärt ihnen sogar, wie sie ihre Unterschrift zurücknehmen können. Sontheim ließ das Schreiben der Presse am Freitag vorab zukommen.

Den Abriss der Ratsstuben verhindern wollen Reinhard Anklam, Günter Rusche und Marco Zaja. Sie stehen als Initiatoren auf dem Unterschriftenzettel, der dem Starnberger Merkur ebenfalls vorliegt. Zaja ist der Wirt des „Makarska Grill“. Rusche ist im Vorstand der Altschützen, die ihre Vereinstreffen in den Ratsstuben bestreiten und nach dem Abriss im alten Feuerwehrhaus unterkommen sollen. Anklam ist in mehreren Vereinen engagiert. Für eine Stellungnahme der Initiatoren war am Freitag Irene Rusche zu erreichen, die als Stellvertreterin auf der Liste steht. „Wir machen das als Bürger, nicht als Vereinsmitglieder“, stellte sie klar. Die Ratsstuben seien der einzige Ort, „wo wir Feldafinger uns noch treffen können“. Auf dem Begehren-Zettel steht auch das Argument, das örtliche Vereine womöglich nach Traubing oder Pöcking abwandern müssten. Der Makarska-Wirt ist laut Rusche unkompliziert, er sperre auch am Ruhetag auf, wenn ein Verein dort ein Treffen veranstalten möchte.

Für den Makarska-Wirt „eine blöde Situation“

Apropos: Marco Zaja äußerte sich gegenüber dem Merkur zurückhaltend. Er sei traurig, sein Restaurant nach rund 35 Jahren aufgeben zu müssen. Deshalb stehe er auch als Initiator mit auf der Liste. Es sei eine „blöde Situation“ für ihn. Er akzeptiere die Entscheidung des Gemeinderats und wolle sich nicht beschweren. „Was soll ich machen?“, fragte er. Beruflich macht er sich keine Sorgen, in seiner Familie gebe es mehrere Gastronomen, bei denen er arbeiten könne.

Dass es zum Bürgerentscheid kommt, ist nicht unwahrscheinlich. Laut Irene Rusche sammelte die Gruppe bereits in den ersten vier Tagen 200 Unterschriften. Die aktuelle Zahl konnte sie am Freitag nicht nennen. 430 Unterzeichner – zehn Prozent der Gemeindebevölkerung – sind nötig. „Ich denke, wir kriegen das hin“, sagt Rusche. Zu bedenken sind bei Bürgerbegehren allerdings auch immer bürokratische Hürden. So muss etwa die Frage unmissverständlich und rechtssicher formuliert sein.

Rusche versteht, dass ein neues Feuerwehrhaus wichtig ist – „aber es gibt ja auch zwei, drei andere Grundstücke, die in Frage kommen“. Bürgermeister Sontheim betont in seinem Schreiben, der Gemeinderat habe sich erst „nach mehreren langen und ausführlichen Diskussionen“ für den Standort und gegen andere entschieden. Den Lokalpolitikern sei sehr wohl bewusst, dass die Räumlichkeiten ein wichtiger Treffpunk für Vereine und Bürger seien. Allerdings höre der Pächter, also Zaja, demnächst aus Altersgründen auf. Man müsste einen neuen suchen und wegen baulicher Mängel viel Geld in die Sanierung investieren. „Nach ersten Schätzungen“ rechne die Gemeinde mit mindestens 700 000 Euro. Eine Summe, die die Gemeinde nicht stemmen könne – wegen des Feuerwehr-Neubaus, der Sanierung von Strandbad und Turnhalle. Sontheim: „Wäre das Bürgerbegehren erfolgreich, würde das Gebäude zwar nicht abgerissen, aber es könnte trotzdem nicht mehr genutzt werden.“

Außerdem betont der Bürgermeister, wie dringend das Feuerwehrhaus sei. Weil das alte nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften entspreche. Und weil das benötigte Tanklöschfahrzeug dort gar nicht reinpasst.