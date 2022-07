Hausgeburt in Feldafing: Victoria hat’s ganz eilig

Von: Peter Schiebel

Die kleine Victoria konnte es am frühen Freitagmorgen kaum noch abwarten und kam sogar schneller auf die Welt als der First Responder der Feuerwehr Feldafing bei der Familie war. (Symbolbild) © Fabian Strauch

Als der First Responder bei der Familie in Feldafing ankam, war das Baby schon auf der Welt.

Feldafing – Schneller als der Storch erlaubt: Mit diesen Worten beschreibt die Freiwillige Feuerwehr Feldafing einen Einsatz am Freitag um 0.33 Uhr. Dieser geht in die Feuerwehr-Statistik zwar als „sonstiges Ereignis“ ein, dürfte allen Beteiligten aber ewig in Erinnerung bleiben. Es geht um eine gänzlich ungeplante Hausgeburt.

Der First Responder der Feldafinger Wehr wurde von der Integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck zu der Wohnung der Familie alarmiert. Das Kind hatte es offenbar so eilig, dass keine Zeit mehr geblieben war, um in eine Klinik zu fahren und dort einen Kreißsaal aufzusuchen. „Als unser First Responder eintraf, hatte der Papa seine Tochter gerade gesund zur Welt gebracht“, berichten die Feldafinger auf ihrer Facebook-Seite. „Nach Durchtrennen der Nabelschnur und schneller Untersuchung konnte auch die Mama ihr Kind in den Arm nehmen.“ Als Notärztin und Rettungsdienst wenig später eintrafen, habe das Kind bereits „gesund und munter“ vor sich hin gequengelt. „Dennoch ging es für Mutter und Tochter anschließend ins Krankenhaus, um ganz sicher zu gehen.“

Victoria heißt das Baby, das es so rasend eilig hatte, auf die Welt zu kommen. „Wir wünschen der nun ein Mitglied größer gewordenen Familie alles, alles Gute für ihre Zukunft und hoffen, dass sie stets mit einem Lächeln im Gesicht an diese ereignisreiche Nacht zurückdenkt“, schreibt die Feuerwehr. „Unser First Responder wird dies auf jeden Fall tun.“ Die bei der Feuerwehr stationierten Ersthelfer sind täglich von 19 bis 5 Uhr in Bereitschaft. Im vergangenen Jahr wurden sie zu 357 Einsätzen gerufen.