Viel mehr Wasser für Pöcking und Feldafing

Neuer Hochbehälter

Was tut sich am Feldafinger Kalvarienberg? Das fragt sich nicht nur Pöckings Gemeinderat Ludwig Gansneder (PWG). Er erkundigte sich am Montag im Bau- und Umweltausschuss nach Details, „damit man Bescheid weiß, wenn man angesprochen wird“. Am Kalvarienberg entsteht ein neuer Trinkwasser-Hochbehälter.