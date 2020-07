„Viele gute Gründe für Standort Feldafing“: Staatssekretär Tauber macht Gemeinde wenig Hoffnung

Für die Bundeswehr ist der Standort Feldafing nach wie vor wichtig. Diesen Eindruck vermittelte Peter Tauber, Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, gestern bei seinem Besuch der Schule für Informationstechnik in Pöcking.

Pöcking/Feldafing – Der Gemeinde Feldafing, die auf dem Bundeswehrareal in ihrem Ort gerne Wohnraum schaffen würde, machte Tauber wenig Hoffnung auf einen baldigen Abzug der Einheit. „Es gibt viele gute Gründe für den Standort, er wäre ein erheblicher Verlust“, sagte er. Aus der Corona-Pandemie habe man lernen können, wie wichtig es ist, Vorsorge zu treffen und funktionierende Strukturen bereitzuhalten.

Seit 2001 verhandelt die Gemeinde Feldafing mit dem Verteidigungsministerium über die Konversion des Bundeswehrgeländes. Die Abzugszusage wurde mittlerweile zurückgenommen. Eine neue Untersuchung soll den räumlichen Bedarf bis zum Frühjahr 2021 feststellen.

Der Bereich Cyberabwehr und Informationstechnik der Bundeswehr wächst

Der Bereich Cyberabwehr und Informationstechnik der Bundeswehr wächst in Zeiten von Hackerangriffen und Digitalisierung. Sichtbar wird das gerade in der Pöckinger Kaserne, wo das neue Lehrsaal- und Dienstgebäude mit 83 Lehrsälen mittlerweile in Betrieb aber noch nicht ganz fertig ist. Ein paar Außenanlagen wie Zufahrtsstraßen fehlen noch – laut Rainer Simon, Kommandeur der Schule, werden sie wohl 2021 fertiggestellt.

Aus einer internen Gesprächsrunde in Pöcking mit Soldaten nahm Staatssekretär Tauber vor allem mit, dass es am Lehrpersonal mangelt. 40 Ausbilder sollen ab dem nächsten Jahr nach und nach eingestellt werden. „Der militärische Bedarf wird uns hier angezeigt. Alle Fähigkeiten, die auf IT basieren, werden wir stärker brauchen“, sagte Tauber. Pöcking sei außerdem „die Heimat für alles an neuen Lernformen“.

