Elf Ehrenamtliche leisten 2371 Dienst- und Wachstunden

Treue und engagierte Mitglieder der Wasserwacht Feldafing (v.l.): Franziska von Plessen (fünf Jahre), Hans-Ulrich von Plessen (40 Jahre), Christian Stölting (fünf Jahre), Ellen Kirner (fünf Jahre), Markus Schmolz (25 Jahre), Jonas Kessler (387,5 Stunden), Janina Maas (186,5 Stunden), Jens Kammermeier, Marco Iblher Ritter von Greiffen (420 Stunden) und Martin Melcher (zehn Jahre). © Andrea Jaksch

Die Feldafinger Wasserwacht zieht Bilanz über die Corona-Zeit und ehrt engagierte Mitglieder. Spitzenreiter ist Marco Iblherr Ritter von Greiffen, der im vergangenen Jahr 420 Stunden geleistet hat.

Feldafing – Corona hat das Wirken der Feldafinger Wasserwacht eingeschränkt, aber nicht unterbunden. Vorsitzender Christian Stölting blickte in der Jahresversammlung auf drei aktive Jahre seiner Truppe zurück. Die Feldafinger Ehrenamtlichen leisteten in dieser Zeit viele Einsätze, Aktionen und Ausbildungen.

Im Jahr 2022 waren es für die Wasserwachtler aus Feldafing 2371 Dienst- und Wachstunden – nur gut zehn Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, wie Stölting feststellte. „Erstaunlich, dass diese Zeiten fast ausschließlich von elf aktiven Helfern geleistet wurden.“ Die Einsatzzahlen erreichten im vergangenen Jahr mit 53 Einsätzen (2020: 46; 2021: 35) den höchsten Stand seit 2018. Zu medizinischen Notfällen (9 in 2022), Sachbergungen (16 in 2022) und Vermisstensuchen (9 in 2022) mussten die Ehrenamtlichen doppelt so häufig ausrücken wie in den Vorjahren. Neben sechs Rettungen aus Gefahrenlagen und zwei Reanimationen wurde leider auch eine Totenbergung registriert.

Die zwölf Einsätze der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) der Ortsgruppe lagen dagegen im Mittel der vergangenen Jahre. „Dies lässt sich nur leisten, wenn die Qualifikationsdichte der aktiven Mitglieder sehr hoch ist“, teilte Stölting mit. Von der elfköpfigen Kernmannschaft sind zehn Wasserretter, sieben Bootsführer, sieben Wachleiter und vier SEG-Führer. Auch die Ausbilderzahl liegt in Feldafing hoch. So gibt es zwei Ausbilder Rettungsschwimmen, einen Ausbilder Wasserrettung, einen Ausbilder Schwimmen sowie einen Ausbilder Erste Hilfe.

Als besonderes Highlight bezeichnete Stölting den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder vor einem Jahr. „Die Ortsgruppe Feldafing mit ihrem Motorrettungsboot unterstützte die ausrichtende Ortsgruppe Tutzing bei einer Rettungsübung und konnte den Ministerpräsidenten hautnah auf dem eigenen Boot von der Leistungsfähigkeit der Wasserwacht überzeugen“, berichtete Stölting. Das zweite Highlight war ein Teambuilding im Eiskanal der olympischen Kanuanlage in Augsburg, wo neben dem Spaß auch die Ausbildung in stark fließen-den Gewässern im Vordergrund gestanden sei.

In der Versammlung ehrte die Vorstandschaft verdiente Mitglieder. Zunächst erhielten die Neumitglieder Florian Hönicke und Jens Kammermeier nach dem Ablegen ihrer Leistungen das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Silber und das Schnorchelabzeichen. Danach wurden die Mitglieder mit den meisten Dienst- und Wachstunden geehrt. Der erste Platz ging mit insgesamt 420 Stunden an Marco Iblher Ritter von Greiffen, der zweite Platz mit 387,5 Stunden an Jonas Kessler, und den dritten Platz teilten sich mit 210 Stunden Mareike Reisewitz und Janina Maas (186,5 Stunden). Jonas Keßler, Ellen Kirner, Christian Stölting und Franziska von Plessen bekamen die Auszeichnungsspange der Wasserwacht für fünf Jahre, Martin Melcher die Auszeichnungsspange der Wasserwacht für zehn Jahre und Marco Iblher Ritter von Greiffen die Auszeichnungsspange der Wasserwacht für 15 Jahre Zugehörigkeit. Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Wasserwacht erhielt Kreiswasserwacht-Chef Markus Schmolz die BRK-Ehrennadel in Silber für 25 Jahre und Hans Ulrich von Plessen für seine 40-jährige Mitgliedschaft die BRK-Ehrennadel in Gold. „Letztlich kann die kleinste Wasserwacht-Ortsgruppe im Landkreis zeigen, dass auch kleine Teams Großes leisten und mit viel Engagement ihre Aufgaben hochprofessionell erfüllen können“, stellte Stölting fest.