Rettungsaktion für Segelboot

Der Sturm Vaia vor zwei Wochen beschäftigt die Wasserwacht Tutzing immer noch. Am Samstag bargen die Helfer ein Segelboot, das vor Garatshausen im flachen Wasser festsaß, und brachten es nach Bernried.

Garatshausen– Der Sturm Vaia Ende Oktober hat am Starnberger See einigen Schaden angerichtet. Ein Segelboot im Tutzinger Hafen wurde ganz zerstört, nachdem es ein losgerissenes Boot gerammt hatte. Einige Boote wurden durch den starken Wind losgerissen. Eines von ihnen hat die Wasserwacht Tutzing am Samstag vor Garatshausen geborgen und nach Bernried geschleppt.

Das etwa 7,50 Meter lange Boot lag an einer Boje vor Garatshausen, bis am 30. Oktober Vaia wütete. „Das Segelboot wurde durch den starken Ostwind an das Ufer nahe des Badegeländes in Garatshausen getrieben“, teilt Robert Lettenbauer, Technischer Leiter bei der BRK Wasserwacht Tutzing, mit. „Mit der Wellenbewegung und den anhaltenden Wind verlagerte sich das Boot so weit in das Flachwasser, dass der Kiel tief im Schlamm steckte und der Rumpf auf der Seite lag.“

„Frisch, aber für die Jahreszeit sehr mild“

Am vergangenen Samstag gingen die Wasserwachtler die „möglichst schonende Bergung“ an, wie Lettenbauer sagt. Sie rückten mit ihrem starken Motorrettungsboot und zusätzlichen Helfern an, und auch die Bootsbesitzer hatten zusätzliche Unterstützer organisiert. Die Helfer standen im Wasser und versuchten, das Boot vorsichtig herauszuziehen – mit Erfolg.

„Mit vereinten Kräften konnte das Segelboot ohne weitere Beschädigung zur Freude der Besitzer freigeschleppt werden“, berichtet Lettenbauer. Trotz des Sonnenscheins war es kalt. „Frisch, aber für die Jahreszeit sehr mild“, konkretisiert er. Die meisten Helfer waren im Neoprenanzug im Wasser. „Und einige ohne – aber nicht lang“, ergänzt der Lettenbauer. Mancher Helfer der Eigentümergemeinschaft sei in der Badehose ins Wasser gesprungen und schnell wieder herausgekommen.

Helfer nächstes Wochenende wieder gefragt

Die Freude der Eigentümer wurde getrübt, als sich herausstellte, dass der Motor nicht anspringen wollte. Lettenbauer wundert sich nicht darüber: „Das Boot hatte ja erst Schlagseite auf die eine, dann auf die andere Seite – möglicherweise ist das der Grund für den defekten Motor.“ Die Wasserwacht half auch in diesem Fall: Sie schleppte das Boot in die Marina nach Bernried. „Eigentlich wollten die Bootseigner es selber nach Bernried überführen“, sagt Lettenbauer. In Bernried wurde das Boot vom Kran aus dem Wasser gezogen, es ist sicher an Land.

Die Tutzinger Helfer sind nächstes Wochenende wieder im Einsatz. Dann geht es um ein Boot vor Tutzing.