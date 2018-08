Vollsperrung in Feldafing

In Feldafing gibt es derzeit Fräs- und Asphaltarbeiten an der Traubinger Straße.

Feldafing – Die Traubinger Straße in Feldafing ist für drei Tage in beiden Richtungen komplett gesperrt. Es betrifft den Bereich ab der Jahnstraße in Richtung Traubing, wie die Gemeinde mitteilt. Dort werden seit Mittwoch und noch bis zum Freitag Fräs- und Asphaltarbeiten durchgeführt.

„Somit ist die Ortsverbindungsstraße nach und von Traubing nicht befahrbar. Die Autofahrer werden gebeten, in diesem Zeitraum die Ortsverbindungs-straße von und nach Wieling zu nutzen“, schreibt die Gemeinde weiter und bittet um Verständnis.

