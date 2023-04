Wenige Einnahmen, große Investitionen: Feldafinger Finanzmittel schwinden

Von: Tobias Gmach

Der Feldafinger Haushalt für 2023 ist defizitär. © Patrick Pleul/dpa-

Viele Investitionen, hoher Personalaufwand, aber wenig Einnahmen: Der Feldafinger Haushalt für 2023 ist defizitär. Beim Plan der Verwaltung, die Grundsteuer zu erhöhen, spielte eine knappe Mehrheit der Gemeinderäte nicht mit.

Feldafing – Was die Finanzen angeht, kommt in Feldafing 2023 viel zusammen – allerdings nicht viel Geld, sondern viele für die Gemeinde nachteilige Entwicklungen. Sie rechnet mit fast einer halben Million Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen als 2022. Weil sich der Immobilienmarkt beruhigt hat, wird auch die Grunderwerbsteuer laut Kalkulation 140 000 Euro weniger in die Kasse spülen. Dafür steigen die Ausgaben für die Kinderbetreuung um 216 000, die Kreisumlage um 196 000 und der Personalaufwand um 95 000 Euro. „Wir haben leider Gottes ein sehr hohes Defizit.“ Mit diesen Worten fasste Kämmerer Christian Thoma die missliche Lage in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zusammen. Das Minus im Ergebnishaushalt: rund 1,78 Millionen Euro.

Nun stehen Feldafing bekanntlich mehrere Millionenprojekte ins Haus: Die Turnhalle muss generalsaniert werden, das Strandbad auch, und für das Feuerwehrhaus müsste ein Neubau her. Außerdem hat die Gemeinde heuer für die Sanierung des Alten Polizeihauses 550 000 und für die Instandhaltung von Straßen 400 000 Euro eingeplant. Und – besonders interessant – satte 711 850 Euro allein für Sachverständige. Dahinter stecken vor allem die Planungskosten für die Strandbad-Gaststätte sowie die Ausgaben im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) und für die Erstellung von Bebauungsplänen.

7:6 Stimmen: Gemeinderat lehnt Erhöhung der Grundsteuer B ab

In einer Klausur Anfang März hatte der Gemeinderat festgestellt: Sollte alles Gewünschte in den nächsten Jahren realisiert werden, bräuchte Feldafing 25 Millionen Euro. Um dafür zu sparen, aber vor allem, um die defizitär arbeitende Verwaltung zu finanzieren, sprach sich Bürgermeister Bernhard Sontheim für eine Erhöhung der Grundsteuer B aus. Doch der Gemeinderat lehnte das Anliegen mit 7:6 Stimmen ab, damit bleibt der Hebesatz bei 340 Prozentpunkten und steigt nicht auf 370. Sontheim hatte sich Mehreinnahmen von 76 000 Euro im Jahr versprochen – und auch ein Signal an die Rechtsaufsicht. Nach dem Motto: Die Gemeinde tut was gegen ihr Defizit.

Dr. Stephanie Kaufmann-Jirsa (FDP) sprach sich vehement gegen die Anpassung aus: „Ich halte davon nichts. Die Grundsteuer wird zu 100 Prozent auf die Mieter umgelegt.“ Maximiliane Gerber (Bürgergruppe) betonte, die Energiekosten hätten sich auch bei Eigentümern erhöht. Hintergrund der Anmerkung: Bürgermeister Sontheim hatte darauf verwiesen, dass die Hebesatz-Anhebung lediglich die Inflation ausgleiche. Und dass sich die Stromkosten für die Gemeinde verdreifacht hätten. Nach der Ablehnung sagte er angesäuert: „Der Haushalt wird es danken.“ Knapp 2000 Grundstücke wären von der Steuererhöhung betroffen gewesen.

Für den Haushalt an sich gab es dagegen ein einstimmiges Votum ohne Diskussion, der Finanzplan bis 2026 erhielt lediglich zwei Gegenstimmen. Die genannten Investitionen werden die vorhandenen Mittel der Gemeinde – Ende 2022 waren es etwa 10,4 Millionen Euro – nach und nach auffressen. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von drei Millionen Euro vorgesehen. Dann wäre Feldafing höher verschuldet als ähnlich große Kommunen in Bayern – „aber noch im Rahmen“, wie Kämmerer Thoma betonte.

