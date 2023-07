Verpackungsexperte feiert 25. Jubiläum: Packsys bietet viele Arbeits- und Ausbildungsplätze

Von: Laura Forster

Die neue Führung: Franziska Finger unterstützt seit Kurzem ihren Vater Markus Finger. © packsys

Das Unternehmen Packsys feiert 25-jähriges Bestehen. Aus einer Handvoll Mitarbeitern ist über die Jahre ein führendes Unternehmen der Verpackungsbranche geworden.

Wieling – Mit 26 Jahren hat sich Markus Finger selbstständig gemacht, heuer feiert seine Firma Packsys mit Sitz in Wieling ihr 25. Jubiläum. In den kommenden Tagen ist für die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einiges geplant – mit Workshops, Teambuilding-Veranstaltungen und einem großen Abschlussfest.

Der Firmenname Packsys kommt von Verpackung und System. Das Unternehmen vertreibt Primärverpackungssysteme wie Flaschen, Dosen, Tiegel, Dosiersysteme und Verschlüsse an Kunden aus der Pharmazie, Kosmetik und Lebensmittelindustrie. Außerdem wird an neuen, zukunftsweisenden Marktlösungen gearbeitet. Als Finger 1998 die Firma gründete als Ergänzung zur Handelsvertretung seines Vaters, die im gleichen Bereich tätig war, befand sich der Sitz noch in Starnberg an der Petersbrunner Straße. „Der Umzug von Starnberg nach Wieling 2017 war der wachsenden Größe geschuldet und dem Wunsch, Lager und Verwaltung an einem Ort vereint zu lassen – und natürlich in der Region zu bleiben“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Jubiläum.

8000 Quadratmeter mit Volleyballnetz, Platz zum Grillen und Entspannen für die Mitarbeiter

Insgesamt 8000 Quadratmeter umfasst der aktuelle Firmensitz. Hinter dem Gebäude direkt an der Bundesstraße B 2 gibt es einen weitläufigen Garten, in dem im Sommer ein Volleyballnetz gespannt wird. Es gibt Sonnenschirme, Tische und einen Grill. Das Wohl der Mitarbeiter, von denen der Großteil aus der Gegend kommt, ist Finger wichtig. „Ohne Team geht es nicht. Unser Erfolg wäre ohne das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich gewesen.“ In den nächsten Jahren soll die Firma weiter wachsen.

Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auch auf die Ausbildung von Fachkräften. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Ausbildungsinitiativen trägt das Unternehmen aktiv zur Förderung des regionalen Fachkräftenachwuchses bei“, heißt es in der Mitteilung. Konkret bedeutet das: Derzeit bietet Packsys drei IHK-Ausbildungsberufe als Groß- und Außenhandelsmanager, Fachkraft für Lagerlogistik und Technischer Produktdesigner an sowie die Möglichkeit eines dualen Studiums. „Junge Menschen können sich am Anfang ihrer Berufslaufbahn meist noch gar nicht vorstellen, wohin sie gehen möchten. Wir nehmen sie gerne an die Hand und begleiten sie auf ihrem Weg“, sagt Finger.

Tochter von Inhaber Markus Finger, Franziska Finger, ist in das Unternehmen eingestiegen

Auch in der Chefetage gibt es seit diesem Jahr Nachwuchs. Franziska Finger, die Tochter des Gründers und Inhabers, ist in das Unternehmen eingestiegen. „Der Tag meines offiziellen Eintritts war ein besonderer Meilenstein in meinem Leben“, sagt sie. „Es war ein Moment, auf den ich mit großer Vorfreude hingearbeitet hatte, ein Moment des Stolzes und der Dankbarkeit, denn ich erkenne sehr wohl die Verantwortung, die mit meinem Eintritt verbunden ist.“

Besonders stolz sind die Fingers auf die vielen Preise, die ihr Unternehmen schon gewonnen hat, wie etwa den deutschen Verpackungspreis und den Pharmapack-Award für diverse Produkte. „Wir sind stolz darauf, dass wir in den vergangenen 25 Jahren einen Beitrag zur Entwicklung der Verpackungsbranche geleistet haben und gleichzeitig ein verlässlicher Partner für unsere Kunden sind“, sagt Finger.