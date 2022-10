Zerreißprobe für Feuerwehr

Geehrte und Beförderte der Feuerwehr Feldafing: Mirjam Mickisch, Markus Mörtl, Stefan Mickisch, Sandra Trage und Alikhani Sobhan (vorne v.l.), Paul Büttgen, Dirk Schiecke, Stefan Gerber, Leander Mikschl, Lukas Bruggaier, Bernd Folger und Johannes Habermalz (hinten v.l.). © Andrea Jaksch

Die schwerste Krise in ihrer 150-jährgen Geschichte stellt die Freiwillige Feuerwehr Feldafing nach dem Bürgerentscheid vor eine Zerreißprobe. Die Zahl der Aktiven ist auf 28 geschrumpft – die Mindeststärke liegt bei 27 Kräften. Es droht im äußersten Fall die Aufstellung einer Pflichtfeuerwehr.

Feldafing – Nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid gegen den Bau eines neuen Feuerwehrhauses auf dem Gelände der Ratsstuben (Makarska-Grill) war die Jahreshauptversammlung der Feldafinger Feuerwehr mit Spannung erwartet worden. Dass es in der Truppe mächtig rumort, war nach der Ankündigung des Kommandanten Dirk Schiecke und seines Stellvertreters Stefan Gerber, zum Jahresende zurücktreten zu wollen, nicht mehr zu überhören.

Die 50 Besucher – unter ihnen 34 stimmberechtigte Mitglieder – mussten im Saal des Hotels Kaiserin Elisabeth mehr als zwei Stunden warten, bis der scheidende Vorsitzende Markus Mörtl – er gab sein Amt aus beruflichen Gründen ab – eine Erklärung zum Zustand des Vereins abgab (siehe „Im Wortlaut“ unten). Nach dem Bürgerentscheid habe er zahlreiche Gespräche mit Vereinsmitgliedern geführt, vor allem mit den aktiven Feuerwehrkräften. „Es ist nicht eine Wut über den Ausgang des Bürgerentscheids, die Ratlosigkeit setzt den Kameradinnen und Kameraden zu“, hat Mörtl aus den Gesprächen herausgefiltert: „Es ist kein Kampf mehr um ein neues Gerätehaus, sondern es ist der Kampf um den Erhalt unserer Organisation. Es sei davon auszugehen, dass einige Einsatzkräfte ihren freiwilligen Dienst quittieren und sich damit ihren Kommandanten anschließen werden.“ Die Einsatzfähigkeit der Truppe sei in Gefahr, die Mindeststärke von 27 werde bald nicht mehr gegeben sein, sagte Mörtl.

Dass der Vorsitzende kein Horrorszenario an die Wand geworfen hatte, bewiesen weitere Wortmeldungen. Der katholische Pfarrer Leander Mikschl, der sich bei der Feuerwehr unter anderem als Jugendwart um den Nachwuchs kümmert, will mit seinem Rücktritt zum 31. Dezember „ein Zeichen setzen“. Er sei nicht mehr bereit, das Risiko einzugehen, Opfer der Sicherheitsmängel im jetzigen Feuerwehrhaus zu werden.

Weil ein Neubau zeitnah nicht zu realisieren sei, müsse die Gemeinde endlich Mängelbeseitigung betreiben, forderte Mikschl mit Blick auf Bürgermeister Bernhard Sontheim. An dieselbe Adresse richtete er auch die Aufforderung, der Bevölkerung den Wert der Feuerwehrtätigkeit für Feldafing vor Augen zu führen (Zuruf: „Von der Kanzel können Sie das den Gottesdienstbesuchern doch auch klarmachen“). Mikschl: „Wenn ich sehe, dass die Gemeinde sofort aktiv wird, bin ich bereit, meinen Rücktritt zurückzunehmen.“

Diese Option ist für Mirjam Mickisch kein Thema. Unter Tränen erklärte die Zugführerin: „Ich kann meine Aufgabe nicht mehr weiter ausüben. Seit elf Jahren werden wir vertröstet, dass sich was ändern wird, aber es passiert nichts.“ In dieselbe Kerbe schlug (Noch-)Kommandant Schiecke: „Es geht aktuell nicht um einen Neubau, es geht um die Sicherheit im alten Feuerwehrhaus.“ Es sei kein großer Akt, für den Anfang wenigstens den Fußboden des Gebäudes mit einem rutschfesten Anstrich zu versehen, „das kostet nicht die Welt“. Wenn bis Ende dieses Jahres nichts in Sachen Mängelbeseitigung passiere, „muss ich die Feuerwehr zusperren“, prophezeite Schiecke, „wenn ich dann noch Kommandant sein sollte“. Schiecke ist sich sicher, dass die Aktiven weitermachen werden, „wenn es für die Mannschaft eine Perspektive gibt“.

Der Bürgermeister hatte zuvor in seinem Grußwort seine „massive Enttäuschung“ über die geringe Beteiligung beim Bürgerentscheid geäußert. „Wenn mehr als 60 Prozent der Wahlberechtigten nicht an die Urnen gehen, sind sie dann auch so ignorant gegenüber der Feuerwehr, wenn es bei ihnen mal zum Ernstfall kommt?“, stellte Sontheim fragend in den Raum. Am Dienstag, 8. November (19.30 Uhr, Rathaus), werde der Gemeinderat über alternative Grundstücke für ein Feuerwehrhaus beraten. Für ihn ist die Sache klar: „Die Lipp-Wiese ist die einzige Alternative.“ Das werde ein hochkomplexes Bebauungsplanverfahren im Umfeld eines reinen Wohngebietes, räumte er ein: „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das packen werden, seine Unterstützung hat mir der Landrat bereits zugesichert.“