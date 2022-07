Endlich kann ich wieder unbeschwert und mit Freude lachen

Endlich wieder unbeschwert aus tiefstem Herzen lachen und schmerzfrei essen können? Dank festen dritten Zähnen aus der Praxis Zahnmedizin Pöcking MVZ in nur einem Tag möglich. © Praxis Zahnmedizin Pöcking MVZ

Mit festen dritten Zähnen endlich wieder richtig lachen, schmerzfrei essen und zurück zu neuer Lebensfreude.

„Ich bin einfach nur überglücklich. Endlich fühle ich mich wieder richtig wohl in meiner Haut“, strahlt Katalin Bak mit ihren neuen festen Zähnen. Es ist noch nicht allzu lange her, da war ein unbeschwertes und herzliches Lachen für sie unvorstellbar. Kein Tag verging, an dem sie nicht versuchte, ihre Zähne mit den Lippen oder mit vorgehaltener Hand zu verstecken.

„Meine schlechten Zähne waren für mich wirklich mehr als belastend. Schließlich sorge ich in meinem Kosmetikstudio für ein schönes und gepflegtes Äußeres meiner Kunden. Doch eigentlich war ich diejenige, die mit ihrem eigenen Äußeren, vor allem meinen Zähnen, am wenigsten zufrieden war. Das war für mich unerträglich“, so Katalin Bak weiter. Aber nicht nur das. Jeder Zahnersatz, den sie bis dahin erhalten hatte, saß nicht richtig und machte mehr Probleme als, dass er ihr half. „Es war ja nicht nur das Lachen, was mir fehlte. Genussvoll und schmerzfrei essen zu können, daran war für mich gar nicht erst zu denken“, erzählt die Kosmetikerin.

Der erste Schritt in ein neues Leben

„Viele meiner Patienten haben oft einen langen Leidensweg hinter sich, bevor sie zu uns in die Praxis kommen“, erklärt Dr. Patricia Klein, Zahnärztin und Implantologin aus Pöcking am Starnberger See.

Sitzen die Prothesen nicht mehr richtig, kann das mehrere Ursachen haben. Eine ist zum Beispiel, dass sich der Kieferknochen im Laufe der Jahre stark zurückbildet oder schon fast gar nicht mehr vorhanden ist. Trägt der Patient eine Prothese, sitzt diese natürlich nicht mehr so wie sie sollte. Aber das muss gar nicht sein. Niemand muss schlechtsitzenden Zahnersatz hinnehmen.

So war es auch bei Katalin Bak. Aufgrund von unerklärlichen chronischen Schmerzen im Kieferbereich wurden ihr bereits im Kindesalter einige Zähne gezogen. Doch anstatt danach zu heilen, verschlechterte sich stetig ihre Mundgesundheit. Bis schließlich die ersten Zähne ausfielen und sich der Oberkieferknochen immer mehr zurückbildete.

In der Praxis Zahnmedizin Pöcking MVZ stattet Dr. Patricia Klein Patientinnen und Patienten an nur einem Tag mit festen dritten Zähnen aus. © Praxis Zahnmedizin Pöcking MVZ.

„Ich war richtig verzweifelt. Niemand konnte mir wirklich helfen“, berichtet die Patientin. Als sie ihre letzte Hoffnung in Implantate aus Ungarn legte, war die neue Lebensfreude jedoch nur von kurzer Dauer. Denn auch diese verloren schnell an festen Halt und sie stand wieder am Anfang. Auf Empfehlung einer Kundin erfuhr sie schließlich von der Praxis Zahnmedizin Pöcking MVZ. Nach einem ausführlichen Gespräch mit der Implantologin, Dr. Patricia Klein, war sie vom Konzept der festen dritten Zähne einem Tag begeistert.

Ich war erstaunt, dass solch ein Eingriff ohne Knochenaufbau überhaupt möglich ist. Bisher hatte man mir genau das Gegenteil erklärt. Aber ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Frau Dr. Klein und ihr gesamtes Team waren alle sehr fürsorglich und herzlich. Ich fühlte mich von der ersten Sekunde an sehr wohl und gut aufgehoben.

Dank innovativer OP-Technik zu festen Zähnen

Die Besonderheit am Konzept der festen dritten Zähne an einem Tag ist, dass der Knochenaufbau dank der innovativen OP-Technik nicht nötig ist. Der Patient erhält noch am selben Tag seine festen Zähne, die er sofort und bedenkenlos belasten kann.

Nach einem speziellen statischen Konzept setze ich mindestens vier Zahnimplantate in den Ober- und/oder Unterkieferknochen ein und verankere diese fest. Das dauert nur wenige Stunden. Der Patient kommt morgens in die Praxis und wird je nach Wunsch unter Lokalanästhesie oder Vollnarkose gesetzt. Während sich die Patienten mittags in den dafür vorgesehenen Räumen erholen können, stellen die praxiseigenen Zahntechniker die Sofortversorgung her. Anschließend werden Biss, Form und Passung geprüft und verfeinert. Am Nachmittag verlässt der Patient mit seinen neuen festen Zähnen die Praxis.

So war es auch bei Katalin Bak. Ihr wurden fünf Implantate im Oberkiefer gesetzt, um den sicheren Halt der neuen Zähne auch wirklich zu garantieren. „Ich war schon mit dem Provisorium sehr zufrieden. Aber seitdem ich meine neuen festen Zähne habe, bin ich wirklich mehr als begeistert und sehr froh über diese Entscheidung. Alle Zähne sitzen fest. Endlich kann ich wieder unbeschwert und mit Freude lachen. Und das Essen schmerzfrei und bedenkenlos genießen“, strahlt Katalin Bak.

Ihr Ansprechpartner für Ihre Zahngesundheit

Zahnmedizin Pöcking MVZ

Zahnärztliche Leitung: Dr. Patricia Klein

Hauptstr. 33

82343 Pöcking

Telefon: 08157 3377

E-Mail: info@zahnarzt-drklein.de

www.implantologie-starnberg.com