Französische Woche auf dem Kirchplatz in Starnberg

Savoir-vivre in Starnberg © Andrea Jaksch

Genuss, Kultur und musikalische Highlights vom 15. bis 21. Mai auf dem Kirchplatz

Erleben Sie die traditionsreiche Französische Woche vom 15. bis 21. Mai auf dem Kirchplatz in Starnberg. Seit 1977 besteht die Partnerschaft zwischen Starnberg und Dinard. Die Französische Woche hat sich in den letzten 40 Jahren als herausragendes Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert.

In diesem Jahr erwarten Sie aufregende Neuheiten, die Ihren Gaumen verwöhnen werden. Moritz Schöner wird mit dem BigGreenEgg kulinarische Meisterwerke kreieren, während Christian Maurer im Restaurant La Belle für französische Gaumenfreuden sorgt. Die Eiswerkstatt und das Kommod aus Pöcking bieten in Zusammenarbeit mit Delta Events erfrischende Köstlichkeiten an und sind bereits zum zweiten Mal Teil dieser Veranstaltung.

Impressionen der Französischen Woche Fotostrecke ansehen

Freuen Sie sich auf französische Delikatessen wie Flammkuchen, Crepes und Galettes

Neben den bewährten Teilnehmern wie Lutz, Backkhaus Cramer, Strandhouse Starnberg und dem Partnerschaftsverein können Sie sich auf ein breites Angebot an französischen Spezialitäten freuen.

Erleben Sie eine Vielzahl köstlicher Leckerbissen, von Flammkuchen über Crepes und Galettes bis hin zu französischen Backwaren. Genießen Sie außerdem Oktopus, Lachs von der Zedernplanke, Jakobsmuscheln, Austern und viele weitere Köstlichkeiten, die auf der Speisekarte stehen.

Live-Chansons am Sonntag von 16 bis 18 Uhr

Bei so viel guter Laune fühlt man sich wie in Südfrankreich. © Andrea Jaksch

Die Französische Woche in Starnberg bietet jedoch nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch ein abwechslungsreiches kulturelles Programm. Tauchen Sie ein in eine französische Atmosphäre voller Musik, Tanz und Kunst und genießen Sie ein unvergessliches Erlebnis.

Neben dem offiziellen Programm sollen noch zwei weitere Highlights erwähnt werden. Am Sonntag, von 16 bis 18 Uhr, wird ein talentierter Akkordeonspieler auftreten und mit französischen Chansons für eine besondere musikalische Darbietung sorgen. Lassen Sie sich von dieser Performance verzaubern und genießen Sie das Flair der französischen Woche.

Ganz großes Kino mit französischen Filmklassikern

Außerdem präsentiert das Kino Breitwand original Filme mit Untertiteln und lädt Sie ein, in die faszinierende Welt des französischen Kinos einzutauchen. Erleben Sie filmische Meisterwerke und genießen Sie ein authentisches Filmerlebnis.

Die Veranstaltung auf dem Kirchplatz in Starnberg ist für alle offen und heißt sowohl Einheimische als auch Gäste aus nah und fern herzlich willkommen. Feiern Sie die langjährige Partnerschaft zwischen Starnberg und Dinard und genießen Sie die französische Kultur.

Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch! Markieren Sie sich den 15. bis 21. Mai in Ihrem Kalender und besuchen Sie die Französische Woche in Starnberg am Kirchplatz. Tauchen Sie ein in die Welt des savoir-vivre und lassen Sie sich von den köstlichen Spezialitäten und kulturellen Höhepunkten verzaubern.

Kontaktdaten Partner:

Lutz Handwerksmetzgerei © Lutz Handwerksmetzgerei

Metzgerei Lutz

Web: www.metzgerei-lutz.com

Hauptstraße 26

82343 Pöcking

Tel.: 08157-1090

Hallberger Allee 1

82327 Tutzing

Tel.: 08158-9073888

Backhaus Cramer © Backhaus Cramer

Backhaus Cramer

Starnberger Str. 18

82131 Gauting

Web: www.backhaus-cramer.de

Big Green Egg © Big Green Egg

Big Green Egg Flagship Store by Eggcellent BBQ

Landsberger Str. 295

80687 München

Tel.: 08937-436666

E-Mail: info@eggcellent-bbq.de

Web: www.eggcellent-bbq.de

Delta Events © Delta Events

Delta Events

Mühlthal 119

82319 Starnberg

Tel.: 0152-54532649

E-Mail: info@delta.events

Web: www.delta.events.de

Starnberger Eiswerkstatt © Starnberger Eiswerkstatt

Starnberger Eiswerkstatt

Wittelsbacherstraße 9

82319 Starnberg

Web: www.starnberger-eiswerkstatt.de

Die Freunde von Dinard © Die Freunde von Dinard

Die Freunde von Dinard

Ahornweg 14A

82319 Starnberg

Tel.: 08151-14350

E-Mail: info@dfvd.eu

Web: www.dfvd.eu

Strandhouse Starnberg © Strandhouse Starnberg

Strandhouse Starnberg

Strandbadstraße 17

82319 Starnberg

Tel.: 08151-666 2821

E-Mail: mail@strandhouse-starnberg.de

Web: www.strandhouse-starnberg.de

KOMMOD - gemütlich essen & trinken © KOMMOD

KOMMOD - gemütlich essen & trinken

Weilheimer Str. 33

82343 Pöcking

Tel.: 08157-5912773

E-Mail: info@kommod-essen.de

Web: www.kommod-essen.de

Maurer Gastro Consulting © Maurer Gastro Consulting

Maurer Gastro Consulting

Uhdestrasse 4

82139 Starnberg

Tel.: 01701-837264

E-Mail: Info@maurer-gc.de

Web: www.maurer-gc.de