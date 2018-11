Der Freibeuter und der Diamant

Der Pöckinger Faschingsclub hat seine Prinzenpaare für die kommende Saison vorgestellt. Philipp I. und Vera I. sind das große Prinzenpaar, Jozo I. und Maja I. tanzen als Kinderprinzenpaar durch den Fasching 2018/19.

Pöcking – Sie sind in diesem Jahr die Regenten im Pöckinger Fasching: Philipp I., „Freibeuter“ aus Wielenbach, und Prinzessin Vera I., „der strahlende Diamant“ aus Maising. Sie und das Kinderprinzenpaar Jozo I. und Maja I. kamen auf dem Wasser, wie es sich für die Hoheiten am Starnberger See gehört: Zur Prinzenpaarvorstellung des Pöckinger Faschingsclubs PFC starteten sie am Samstag mit einem Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG beim Forsthaus am See – bei „ganz schönem Wellengang“, wie später Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler berichtete, der mit an Bord war. Am Landungssteg in Possenhofen empfing sie die Menge unter den Klängen der Pöckinger Blaskapelle begeistert.

Bei „Kaiserwetter“, so PFC-Präsidentin Stephanie Lörke, nahmen rund 200 Besucher an der Präsentation bei der Fischerei Gebhardt teil. Auch zahlreiche Gäste von auswärts waren dabei, so von Faschingsclubs aus München-Laim, Starnberg, Olching und Wolfratshausen. Eigens nach Pöcking gekommen waren auch die CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, Peter Steinberger vom Bund deutscher Karneval und Roland Schendel von der Föderation europäischer Narren..

Für Bürgermeister Schnitzler war es bereits die 17. Prinzenpaarvorstellung. Er wunderte sich ein wenig, dass die Erwachsenen keine Rettungswesten bekommen hatten. „Die von der DLRG wissen halt, dass du in Pöcking einen guten Stellvertreter hast“, witzelte darauf der PFC-Ehrenpräsident und zweite Bürgermeister Albert Luppart.

Prinz und Prinzessin der aktuellen Saison sind 19 Jahre und schon seit Jahren aktiv beim PFC dabei. Beide waren 2012 das Kinderprinzenpaar, beide sind zurzeit in Ausbildung – der Prinz, Philipp Gounelas, zum Feinwerkmechaniker, die Prinzessin, Vera Gallner, zur Kfz-Mechatronikerin.

Kinderprinz Jozo I. – bürgerlich Dumancic – und Kinderprinzessin Maja I. – bürgerlich Dicke l–- sind beide zehn Jahre, wohnen in Pöcking und wirken ebenfalls schon seit Jahren mit. Er besucht die Tutzinger Realschule, sie die Montessorischule in Starnberg.

Über Probleme mit immer höheren Auflagen der Behörden auch bei Faschingsveranstaltungen berichteten am Rande die Verbandsvertreter Roland Schendel und Peter Steinberger. Manche Vorschriften halten sie für übertrieben – so etwa, wenn manche Gemeinden bei Faschingsumzügen untersagen, dass von den Wagen Konfetti geworden wird. MdL Eiling-Hütig ermunterte Vereine, ihr solche Erfahrungen zu melden. Sie werde sie an den „Entbürokratisierer“ weiterleiten.

Auf den Fotos unten sind die PFC-Prinzenpaare ab 2006 zu sehen.