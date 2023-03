Frühling im Tierheim – Waisenkinder und Katzenleid

Teilen

Auf das Tierheim Starnberg kommen jedes Jahr erheblich finanzielle Aufwendungen zu, um verwilderte Katzen medizinisch zu versorgen. © Tierheim Starnberg

Auch im Starnberger Tierheim sehnt man den Frühling herbei. Die Wintermonate sind für Mensch und Tier gleichermaßen anstrengend. Doch es warten auch neue Herausforderungen.

Die Mitarbeiter des Starnberger Tierheims freuen sich auf den beginnenden Frühling, denn die Wintermonate machen die Arbeit im Tierheim gleichermaßen mühsam wie anstrengend. Die Gebäude sind alt und teilweise marode. Warmes Wasser muss in die Katzenunterkünfte getragen werden, regelmäßig frieren die Zwingertüren ein und die Mitarbeiter wechseln ständig zwischen warmen Gebäuden und der Kälte draußen hin und her.

All diese Arbeiten werden mit dem Start in den Frühling sehr viel leichter. Außerdem haben Sonnenschein und Wärme nicht nur für die Mitarbeiter des Starnberger Tierheims positive Vibes im Gepäck – auch den meisten Tieren geht es gesundheitlich und psychisch gleich besser. Und Zwei- und Vierbeiner freuen sich, dass wieder mehr Menschen zu den Besuchszeiten ins Tierheim kommen, um Tiere zu adoptieren oder um ehrenamtlich zu unterstützen.

Impressionen: Tierheim Starnberg Fotostrecke ansehen

Der Frühling bringt allerdings auch jedes Jahr große Herausforderungen mit sich

Die Wildtierabteilung ist sehr gefordert, denn die Zeit der Wildtierwaisen beginnt schon Ende Februar und zieht sich bis zum Herbst, wenn die kleinen Igel im Spätsommer geboren werden und viele unterernährt und krank die Mitarbeiter des Starnberger Tierheims den ganzen Winter beschäftigen.

Die meisten Waisenkinder kommen allerdings jetzt. Aktuell sind es acht Eichhörnchenbabies. Die meisten sind bei den Frühlingsstürmen der vergangenen Tage von den Bäumen gefallen und sind hilflos und unterkühlt. Ohne Hilfe wären sie dem Tod geweiht. Feldhasen, Marder, Wasservögel und Siebenschläfer folgen nach und nach. Bedingt durch den Klimawandel und den damit verbundenen wechselhaften Temperaturen kommen zunehmend Wildtierbabys in Bedrängnis.

Leider ist die Aufnahmekapazität im Tierheim Starnberg begrenzt und es kann nur eine bestimmte Anzahl an Tieren aus dem Landkreis aufgenommen werden.

Singvögelwaisen können hier in Starnberg im Tierheim leider nicht direkt aufgenommen werden. Hier ist man durch Platz- und Personalmangel limitiert. Was nicht heißt, dass die Mitarbeiter des Tierheims Starnberg nicht alles versuchen, um geeignete Pflegestellen zu finden.

Bitte an alle engagierten Spenderinnen und Spender: Lassen Sie Tiere in Not nicht im Regen stehen Spenden Sie hier

Der Frühling ist für Katzen sehr anspruchsvoll

Der Frühling ist auch für den Katzenbereich jedes Jahr sehr anspruchsvoll. Um das Leid der verwilderten Katzen einzudämmen, wird versucht, möglichst viele Katzen einzufangen und zu kastrieren. Dieses Jahr wurden bereist 25 erwachsene Katzen kastriert und acht „junge Wilde“ gezähmt, medizinisch versorgt und zur Vermittlung vorbereitet.

Hier ist das Tierheim Starnberg allerdings auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Wenn in Höfen, Scheunen oder Gärten verwilderte Katzen gesichtet werden, können Fallen und Kameras durch die Mitarbeiter aufgestellt werden und in Abstimmung mit den Anwohnern und den Tierärzten die Tiere gefangen werden. Kastriert und gekennzeichnet, kann so eine weitere Vermehrung eingedämmt werden.

Im Zusammenhang mit den Kastrationsaktionen gehen auch viele junge Katzen in Fallen, die dann im Tierheim behalten, gezähmt und vermittelt werden.

Verwilderte Katzen leiden meist an Mangelernährung, Parasiten, Krankheiten und vermehren sich unkontrolliert. Als Tierschützer freut man sich darüber, dass in manchen Bundesländern ein Umdenken stattfindet und verstärkt eine Kastrationspflicht diskutiert und eingeführt wird.

Es ist für das Tierheim Starnberg (und alle Tierschutzvereine) eine enorme finanzielle Belastung, jedes Jahr aufs Neue verwilderte Katzen medizinisch zu versorgen und zu kastrieren. Vom damit verbundenen Leid der Tiere ganz zu schweigen!

Alle Mitarbeiter des Tierheims Starnberg wünschen einen schönen Frühling und freuen sich über jede Unterstützung, um weiterhin für Wildtierwaisen, verwilderte Katzen, kranke Babykatzen und weitere vielfältige Aufgaben gerüstet zu sein.

Bitte an alle engagierten Spenderinnen und Spender: Lassen Sie Tiere in Not nicht im Regen stehen Spenden Sie hier

Kontakt

Tierschutzverein Starnberg u. Umgebung e.V.

Franziskusweg 34

82319 Starnberg

Telefon: 08151 8782

Web: www.tierheim-starnberg.de