Fuchs stiehlt Überwachungskamera - aber Beweisvideo überführt ihn

Von: Tobias Gmach

Teilen

Von einem diebischen Fuchs berichtete die Starnberger Polizei. © Polizei Starnberg

Manche Füchse stehlen nicht nur Gänse – sondern auch Überwachungskameras. So ist es geschehen, wenige Tage vor Heiligabend in Leutstetten.

Leutstetten - Die Polizeimeldung von Hauptkommissar Oliver Jauch vom Freitag beginnt so: „Eine Überwachungskamera im Garten – an sich nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn sie nicht in einem fremden Grundstück mitten unter den Obstbäumen liegen würde.“ Das dachte sich am Donnerstag auch ein Anwohner in Leutstetten, der die Kamera in seinem Garten fand und nach Starnberg zur Polizeiinspektion brachte.

„Zunächst war es unerklärlich, wo die Kamera herkam. Dass sie sich von einer Drohne gelöst haben könnte, die über das Grundstück geflogen war, war aufgrund der Größe und Bauart unwahrscheinlich“, schreibt Jauch. Es handelte sich offensichtlich um eine Webcam, die in ein Netzwerk eingebunden werden kann, um das eigene Grundstück zu überwachen. Ein Polizist ermittelte, schaute die gespeicherten Videos durch und erkannte dadurch den Eingangsbereich des Hauses, an dem die Kamera befestigt war – bis sie ins Gras herunterfiel und von einem Fuchs verschleppt wurde.

Dafür lieferte ein anderes Video auf der Speicherkarte den Beweis, wie das Foto zeigt. „Irgendwann stellte er dann fest, dass das Gehäuse nicht wirklich essbar ist, und ließ die Kamera ein paar Grundstücke weiter achtlos liegen“, schreibt Hauptkommissar Jauch über den Fuchs. Er wird sich anderweitig auf Nahrungssuche begeben haben.