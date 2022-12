Fünf Verletzte bei schwerem Unfall

Teilen

Verheerender Zusammenstoß: Ein VW Polo kippte um, die Insassen, mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet werden. Auch die drei Insassen des Golf (links), alle Anfang 20, wurden teils schwer verletzt. © Andrea Jaksch

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag auf der Strecke von Tutzing Richtung Diemendorf im Bereich Kampberg ereignet. Fünf Menschen wurden teils schwer verletzt wurden.

Tutzing/Diemendorf – Den Rettern der Feuerwehren Tutzing und Traubing, vom Rettungsdienst und der Polizei bot sich an der Unfallstelle ein schreckliches Bild: Ein VW Golf stand zertrümmert am Straßenrand, ein Kombi war umgestürzt und lag auf der Seite mitten auf der Fahrbahn. Laut Polizei war ein 21-Jähriger aus dem Bereich Weilheim mit seinem VW Polo Richtung Diemendorf gefahren und auf glatter Straße gegen 14 Uhr aufs Bankett geraten. „Anschließend brach das Fahrzeugheck aus und der Pkw rutschte mit der rechten Fahrzeugseite in den Gegenverkehr“, teilte die Polizei mit. Dort prallte der VW mit einem entgegenkommenden Golf so ungünstig zusammen, dass er umstürzte.

Der 21-jährige Polo-Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, sein Begleiter wurde schwer verletzt in eine Unfallklinik geflogen. Von den drei Insassen des Golf mit Starnberger Kennzeichen wurde der Beifahrer schwerverletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, die beiden anderen hatten den verheerenden Unfall mit leichteren Verletzungen überstanden.

Beide Fahrzeuge sind Totalschaden, für Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße fast drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Zur möglichen Unfallursache teilte die Polizei mit: „Der Fahrer des VW Polo musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da während der Unfallaufnahme bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.“ mm