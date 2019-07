Bauarbeiten am Gautinger Hauptplatz ziehen sich

Verkehrsteilnehmer in Gauting müssen länger Geduld beweisen als erwartet. Die Bauarbeiten am Hauptplatz verzögern sich.

Gauting – Die bereits als Chaos-Baustelle bekannte Erneuerung der Erdgasleitung am Hauptplatz in Gauting wird länger dauern als bisher erwartet. Das vermelden die Stadtwerke München in einer Pressemitteilung.

Der Grund dafür: Erst nach der Ausgrabung habe sich herausgestellt, dass die vom Hauptplatz abgehende Niederdruck-Gasleitung aus dem Jahr 1953 in einem schlechten Zustand sei. Daher kann sie nicht wie ursprünglich geplant in die neue Leitung eingebunden werden. Stattdessen muss die Niederdruck-Gasleitung nun ebenfalls erneuert werden, um eine Gefährdung der Gautinger Bevölkerung auszuschließen.

Die Bauarbeiten werden erst Anfang August zu Ende sein

Dazu werden am Beginn des Bauabschnitts und an seinem Ende jeweils eine Baugrube notwendig. Wegen dieser unerwarteten Erweiterung der Baumaßnahme verlängert sich nun die Bauzeit. Nach jetzigem Planungsstand werden die Bauarbeiten erst am Mittwoch, 7. August, komplett abgeschlossen sein. Autofahrer müssen also noch etwas länger starke Nerven beweisen.

Es gibt allerdings auch eine gute Nachricht: Mit Beginn der dritten Bauphase in der Starnberger Straße wird ab Mitte Juli der Straßenverkehr rund um den Hauptplatz immerhin deutlich weniger behindert. Die Stadtwerke München bitten dennoch alle Verkehrsteilnehmer, den Hauptplatz in Gauting so gut es geht zu umfahren. Sie entschuldigen sich außerdem für die Unannehmlichkeiten. mm