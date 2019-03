Zeuge kommen Männer komisch vor - Festnahme!

Die Gautinger Polizei hat am Freitagvormittag nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen drei Männer kontrolliert. Einer von ihnen wurde per Haftbefehl gesucht.

Gauting – Immer wieder macht die Polizei deutlich, wie wichtig es ist, verdächtige Wahrnehmungen gleich mitzuteilen. In Gauting hat ein aufmerksamer Bürger am Freitag gegen 10.30 Uhr diesen Appell beherzigt und die Beamten verständigt, als ihm in der Frühlingstraße zwei Männer verdächtig vorkamen. Sie zogen angeblich im Auftrag einer Sanierungsfirma von Haus zu Haus und machten mit einem Hochglanzprospekt Werbung für verschiedenste Arbeiten rund ums Haus. Eine Streife der PI Gauting kontrollierte die beiden Männer – einen 15-Jährigen und einen 37-Jährigen – und kurz darauf auch noch einen 26-Jährigen, der ebenfalls zu der Gruppe aus München gehörte: Volltreffer. Eine Überprüfung ergab schnell, dass der 26-Jährige wegen Drogendelikten mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. mm