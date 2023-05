Gautinger Großereignis: Trachtler feiern ihr Gaufest bei Kaiserwetter

Die Gastgeber von „D‘Würmlust Stamm“ führten den Festzug durch Gauting an. Der Verein trägt Miesbacher Tracht, ein Hut mit Feder gehört für alle dazu. © Andrea Jaksch

Erst ein ökumenischer Gottesdienst, dann ein prächtiger Umzug: Die Festwoche zum 111-jährigen Bestehen von „D’Würmlust Stamm“ ging am Sonntag zu Ende.

Gauting – „Fesche Madl, schneidige Buam, Jung und Alt ham zammg’fund’n“, freuten sich Pfarrer Klaus Steuer und sein katholischer Amtskollege Georg Lindl beim ökumenischen Gottesdienst im restlos gefüllten großen Festzelt an der Leutstettener Straße in Gauting am Sonntag. Bei Kaiserwetter feierten insgesamt rund 3000 Trachtlerinnen und Trachtler aus der gesamten Region den krönenden Abschluss der Festwoche zum 111-jährigen Bestehen des Trachtenvereins „D’Würmlust Stamm“ – und das 90. Isargaufest.

Rund 3000 Trachtler nahmen am ökumenischen Festgottesdienst im Festzelt teil, den die Pfarrer Klaus Firnschild (l.) und Georg Lindl (r.) zelebrierten. © Andrea Jaksch

Mit einem schwungvollen „Yellow Mountains“ stimmte die Blaskappelle Pöcking den Gottesdienst im Festzelt an: „Bitte segne uns alle, lass’ uns weiterhin zusammenhalten und füreinander da sein … und unseren Kindern einen Halt geben, dass sie gestärkt in die Zukunft gehen“, sprach der langjährige ehemalige Gautinger Trachtlervorstand Georg Schoger seine Fürbitte. Dass sich die Trachtler für ihre Werte einsetzen, nämlich den christlichen Glauben und die Heimat „lebendig zu halten“, das wünscht Georg Lindl den aktuell 106 Gautinger Trachtlerinnen und Trachtlern. Denn diese Werte seien der Kitt unserer Gesellschaft. „Das Miteinander und die Freude“ hielten die Gesellschaft zusammen, dankte Klaus Steuer den örtlichen Trachtlern. Auf der Wiese vor dem Festzelt vergnügten sich derweil die Kleinsten im Kinderkarussell. An den Marktbuden gab es Stoffe von Trachtenschneidermeisterin Annamirl Raab aus Schliersee, handgefertigte Trachtenschuhe von Simon Doser aus Dorfen und silbernen Gewandschmuck.

Teilnehmer aus der Nachbarschaft: Unter den 60 Vereinen beim Umzug war auch der Gebirgstrachtenerhaltungsverein „D‘Almarösler Planegg“. © Andrea Jaksch

Nach dem Salut des örtlichen Schützenvereins „Germania“ startete um 14 Uhr dann der lange Festzug mit Blasmusik durch den Ort. Es war ein eindrucksvolles Bild: Knapp 60 Vereine waren mit ihren Fahnenabordnungen schon beim Gottesdienst dabei gewesen und zogen nun durch Gauting, allen voran „D’Würmlust“ Gauting – alles in allem rund 2800 Trachtler. Die Gautinger tragen die Miesbacher Tracht mit himmelblauer Seidenschürze, Schultertuch, weißer Bordüre, schwarzem Mieder und Hut mit Feder, erläuterte „Deandl“-Vertreterin Claudia Sendlbeck-Schickor von der „Würmlust“.

In der Ehrenkutsche nahmen Landrat Stefan Frey, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig und Pfarrer Lindl an dem Umzug teil. „So einen schönen Trachtler-Festzug siehst ja nicht mal bei der Wiesn“, schwärmte ein Zuschauer an der Leutstettener Straße. Kössinger würdigte das große Engagement der Ehrenamtlichen: Es sei den Gautinger Handwerker-Familien zu verdanken, „dass wir seit 111 Jahren die Tradition der Trachtler haben“, sagte sie. Christine Cless-Wesle