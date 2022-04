1000 Schüler helfen Flüchtlingen aus der Ukraine

Ein überwältigendes Ergebnis: Emily Haberl, Stefan Hagemeister, Constantin Houdek, Direktor Manfed Jahreis, Alicia Biering, Marie-Louise Dietsch, Katharina Müller und Maria Quanz (v.l.) mit dem Spendenscheck. © Andrea Jaksch

Eine hohe Spendensumme und viele Kleiderspenden für ukrainische Kriegsflüchtlinge sind das Ergebnis einer dreiwöchigen Aktion in der Gautinger Realschule, an der sich rund 1000 Schüler beteiligten.

Gauting – Realschuldirektor Manfred Jahreis ist überwältigt vom sozialen Engagement seiner rund 1000 Schülerinnen und Schüler: In einer dreiwöchiger Ukraine-Benefizaktion mit Kuchen- und Losverkauf oder „Catch the Coin“-Aktionen sammelte die ganze Schulfamilie insgesamt 14 500 Euro für die Ukrainehilfe. Damit nicht genug: Vertrauenslehrerin Marie-Louise Dietsch initiierte mit Schülersprecherin Alicia Biering (16) eine Kleidersammlung für junge Ukrainerinnen im Gautinger Mehrgenerationencampus des BRK.

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler“, sagt Vertrauenslehrerin Marie-Louise Dietsch. Aufwändig designte Fähnchen und Herzen in den National-Farben der Ukraine erinnern an die Spenden-Aktion der Gautinger WürmtalRealschule. Spontan hatten Marie-Louise Dietsch und Alicia Biering, die Religionslehrerinnen Maria Quanz und Katharina Müller sowie der Pädagogen Stefan Hagemeister die Aktion ins Leben gerufen. Mit im Boot dabei waren auch die stellvertretenden Schülersprecher Emily Haberl (10f) und Constantin Houdek (9a). Mit Putins Angriff auf die Ukraine „kommt einem der Krieg näher“, sagt Schülersprecherin Alicia Biering. Anfangs war dieser Krieg in Europa im Geschichte- und Sozialkunde-Unterricht der zehnten Klassen daher Hauptthema. Für die Kinder und Jugendlichen war es „ein gutes Gefühl“, Leuten, die aus „einer ganz schlimmen Situation“ in ihrer zerstörten Heimat fliehen mussten, zu helfen, erläutert Constantin aus der 9a seine Motivation.

5000 Euro allein durch Kuchen- und Losverkauf

„Man fühlte sich so hilflos“, bekennt Schulleiter Manfred Jahreis. Der Direktor hat deshalb zwei Kinder in Regelklassen aufgenommen, die mit ihrer Mutter aus der Ukraine fliehen mussten. Eine Schüler-Mutter, die im Mehrgenerationen-Campus des BRK arbeitet, in dem inzwischen Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht sind, habe an die Schulfamilie Rundmails mit konkreten Wünschen für Hilfsgüter geschickt. Die Flüchtlinge „kamen nur mit einer Tasche und dem, was sie am Leib trugen, an“, berichtet Vertrauenslehrerin Dietsch. Die Fachschaft Religion schritt deshalb zur Tat: Sechs- und Siebtklässler organisierten den Kuchenverkauf mit Musik von der Anti-Kriegs-Play-List, erzählt Lehrerin Katharina Müller. Während der „plastikfreien Woche“ sammelten Schüler auch Pfandflaschen. Allein über den Kuchen- und Losverkauf mit Anreizen wie „keine Hausaufgaben“ oder unterrichtsfreier Ausflugstag kamen rund 5000 Euro zusammen. Die Münz-Sammel-Aktion „Catch the Coin“, an der sich auch die Eltern beteiligten, brachte weitere 10 000 Euro.

„Zwei Tage haben wir nur gezielt gespendete Klamotten gesichtet“, berichtet Religionslehrerin Maria Quanz. Die ukrainischen Teenager benötigten neu gekaufte, passende Unterwäsche, aber auch Jeans. In drei vollgepackten Transportern wurden die Textilien direkt vor Ort angeliefert. „Wir wollen dranbleiben. Das BRK-Haus darf immer schreiben, wenn etwas fehlt“, resümiert die Religionslehrerin. Stolz präsentiert die Schulfamilie zum Finale den Scheck über 14 500 Euro; je ein Drittel geht an die Osteuropa-Hilfe Starnberg/Wolfratshausen, an Aktion „Deutschland hilft“ sowie die Ukrainische Gemeinde München – „zusätzlich zur Kleiderspende ans Gautinger BRK-Haus“, betont Dietsch.