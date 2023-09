Gute Seele der Musikschule: 27 Jahre und mehrere Umzüge

Teilen

Abschied auf Raten: Petra Piele (64) arbeitet in der Gautinger Musikschule ihre Nachfolgerin im Sekretariat ein – die Aufgaben sind mit dem Wachstum der Schülerzahl immer mehr geworden. © Dagmar Rutt

Petra Piele (64) ist die gute Seele der Musikschule Gauting-Stockdorf und hat dort viel erlebt. Nun geht sie in den Ruhestand.

Gauting – Sie ist der ruhende Pol und das Gesicht der Musikschule Gauting-Stockdorf unter wechselnden Leiterinnen und Leitern: Seit 27 Jahren kümmert sich die Gautingerin Petra Piele (64) im Hintergrund um die Organisation von Konzerten, Abrechnungen, Förderanträge, Lehrergehälter oder Gebührenzahlungen von momentan 700 Schülerinnen und Schülern. Schrittweise verabschiedet sich die Bürokauffrau und dreifache Mutter aus Gauting in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin arbeitet sie gerade ein.

Ziemlich versteckt hinter den Lindenbäumen im rückwärtigen Teil des Pausenhofs der Grundschule neben dem Rathaus liegen die Räume der Musikschule. Nur der Gesang einer starken Frauenstimme dringt zum Ferienschluss aus dem kleinen Musiksaal. „Wir sind fürs neue Schuljahr positiv gestimmt“, betont Leiterin Denise Kirschke. An ihrer Seite steht bereits die Nachfolgerin von Petra Piele: Ina Heckelmann heißt die Neue im Sekretariat. „Sie hat uns sehr gut gefallen – und wird gerade wunderbar eingearbeitet“, lobt Denise Kirschke.

Die in Gauting aufgewachsene Kauffrau und staatlich geprüfte Sekretärin Petra Piele kennt den Betrieb aus dem Effeff: „Am 1. Dezember 1996, als der Jüngste in die Schule gekommen war, habe ich angefangen“, erzählt sie. Das habe wunderbar gepasst: Das Büro der Musikschule lag damals noch im ersten Stock des Altbaus der damaligen Grundschule an der Bahnhofstraße. Mit zwölf Stunden an drei Tagen sei sie mit der Sekretariatsarbeit anfangs gut über die Runden gekommen. Denn es gab noch keine Mittagsbetreuung für ihre Schulkinder. Vor ihrer Heirat hatte die Gautingerin eine steile Karriere hingelegt: Petra Glockerstein-Piele war für den legendären Wienerwald-Chef, den „Hendl-Jahn“, tätig.

Die Leiter kamen und gingen, Petra Piele blieb

In der Musikschule hat die Gautingerin einiges erlebt: „Angefangen habe ich unter der Leiterin Petra Fischer- Dieskau mit circa 300 bis 400 Schülern“, so Petra Piele. Die Nichte des berühmten Baritonsängers Dietrich Fischer-Dieskau unterrichtete Querflöte und leitete die Musikschule ab 1983. Ihr Nachfolger wurde der Trompeter Christian Hiesel-Schill. Legendär waren die vom neuen Leiter initiierten „Sommernachtstraum“-Aufführungen im Schlosspark, die Big-Band- Konzerte, Kinder-Musicals oder der Heinrich-Albert-Gitarren-Wettbewerb im Bosco. Weil Gebühren oder Gehälter der Lehrkräfte längst auf PC abgerechnet werden und die Musikschule auf 700 Schülerinnen und Schüler wuchs, wurde ihr Job zur Vollzeitstelle.

Auch zahlreiche Umzüge hat die langjährige „Seele“ der Musikschule miterlebt. Nach dem Deckenabsturz in der oberen Grundschule „hatten wir unser Büro im Haus für Obdachlose an der Ammerseestraße“, danach im ehemaligen Tafelgebäude am Krapfberg, „wo’s reingeregnet hat“. Erst nachdem die historische Volks- und ehemalige Realschule an der Schulstraße neben dem Rathaus renoviert war, „bekamen wir dort eigene Räume“, freut sich Petra Piele.

Dort arbeitet sie momentan auch ihre Nachfolgerin Ina Heckelmann ein. Dass sie ab diesem Schuljahr mehr Zeit für Unternehmungen mit Freunden, Yoga, Spaziergänge mit Hund, aber auch ihren Enkel haben wird, freue sie nach 45 Jahren Berufstätigkeit besonders, bekennt die Gautingerin gut gelaunt. Ihr Elternhaus habe sie einem ihrer drei Söhne übergeben. Ihr selbst reiche ihre Wohnung mit Gärtchen. Wer weiß, eventuell findet das Beispiel Petra Piele ja auch in diesem Punkt noch Nachahmer – als einfaches Konzept gegen den herrschenden Wohnungsmangel. (cc)