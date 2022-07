44 Bands und viel Angebot beim Gautinger Kult

Anders wegen Corona: Im vorigen Jahr war das Kult kleiner und aus Infektionsschutzgründen unter anderem mit Boxen für Besucher ausgestattet. In diesem Jahr findet es ab heute wieder wie gewohnt statt. © Andrea Jaksch

Das Gautinger Kult steht an: Von Freitag bis Sonntag treten auf dem Schulcampus mehr als 40 Bands auf, es gibt Programm drumherum.

Gauting – Das Lineup für das Kulturspektakel steht fest: Dieser Moment ist der „Punkt, an dem es dann greifbar (und hörbar) wird“, so heißt es auf der Webseite. Drei Tage lang, vom heutigen Freitag bis Sonntag, 24. Juli, organisiert der Förderverein Kult ein Musikfestival auf dem Gautinger Schulcampus. Das Spektakel bietet aber neben Live-Musik von mehr als 40 Bands und Gruppen auch Workshops, ein Kinderkult und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Ausfall 2020 und einer kleineren Version im vergangen Jahr kann das Kulturspektakel nun endlich wieder im gewohnten Rahmen und ohne Einschränkungen stattfinden. Das Festival werde vom gemeinnützigen und vollständig ehrenamtlichen Verein veranstaltet, erklärte Gabriel Knoll, Vorsitzender desselben. Insgesamt 44 Bands sorgen auf dem dreitägigen Festival für ein umfangreiches musikalisches Programm auf drei Bühnen. Dort spielen Nachwuchskünstler aus der Region ebenso wie bekannte Größen der bayerischen Musikszene wie die Augsburgerin „Lienne“ (R’n’B, Samstag, 22 Uhr) oder die aus Bochum anreisenden „Figur Lemur“ (Elektro, Freitag, 22 Uhr). „Viele Bands haben seit mehreren Jahren nicht mehr vor Live-Publikum gespielt“, berichtet die Programmverantwortliche Merit Christan, „um so mehr freuen wir uns, dass wir ein so breites und vielfältiges Programm zusammenstellen konnten“.

Bargeldloses Bezahlen auf dem Kult-Gelände

Am Sonntag, 24. Juli, findet ab 10 Uhr der Frühschoppen statt, dort spielt die Dachauer Band „The Big Band Theory“; auf der Waldbühne spielen am selben Tag viele Jazz-Bands. Abseits der Bühnen bietet das Kulturspektakel laut Verein ein umfangreiches Rahmen- und Kinderprogramm mit Workshops, Bastelaktionen und Sport. Die Essens- und Getränkebuden werden eigenständig von Kulturspektakel-Teammitgliedern betrieben: Crêpes, Falafel, Flammkuchen und vieles mehr. Neu für die Gäste sind dieses Jahr ein Churros-Stand und ein Irish Pub. Mit dem 2019 erstmalig angebotenen kontaktlosen Bezahlsystem, der sogenannten KultCard, können Gäste bequem Geld auf die Karte laden und mit dieser auf dem gesamten Gelände bezahlen. Bargeld werde an den Essens- und Getränkebuden nicht akzeptiert. Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 0 Uhr, am Samstag von 14 bis 0 Uhr und am Sonntag von 10 bis 23 Uhr.

Am Kinderkult beteiligt sich unter anderem das EKP aus Stockdorf mit Bastelangeboten, die Feuerwehr mit Kastenklettern (Samstag, 15 Uhr), es gibt eine Zirkusecke, einen Kinderfahrzeug-Parcours (Samstag, 15 bis 18 Uhr), Kinderschminken mit dem BRK, einen Fahrradparcours mit der Polizei (Sonntag, 13 Uhr) sowie den „Club der Entdecker:innen“ der Gemeindebibliothek (Sonntag, 15 Uhr). Workshops drehen sich um Yoga, Schach oder Amnesty.

Die komplette Liste, wann wer auf den Bühnen oder der DJ-Area auftritt, ist auf kulturspektakel.de zu finden. Die Organisatoren raten, zu Fuß, mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad zu kommen.