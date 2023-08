6000 Kunden ohne Internet und Festnetz

Von: Peter Schiebel

Symbolbild © IMAGO/Rupert Oberhäuser

Rund 600 Kunden von Vodafone und M-Net waren Anfang der Woche ohne Internet und Telefon. Ursache des Ausfalls, der auch Gemeinden und Feuerwehren betraf, war ein Kabelschaden.

Landkreis – Auf einmal ging nichts mehr: Mehrere tausend Kunden des Telekommunikationsdienstleisters M-Net hatten zwischen Montag und Mittwoch knapp 49 Stunden lang keinen Internet- und keinen Festnetzzugang. M-Net-Pressesprecher Hannes Lindhuber sprach gegenüber dem Starnberger Merkur von rund 6000 betroffenen Kunden, die meisten von ihnen im Landkreis.

„Leider wurde am Montag gegen 12.10 Uhr bei Bauarbeiten eine Kabeltrasse mit mehreren Glasfaserleitungen von Vodafone beschädigt“, berichtete M-Net-Pressesprecher Hannes Lindhuber. Eine dieser Leitungen nutzt M-Net, um Kunden in den Landkreisen Starnberg und Fürstenfeldbruck zu versorgen. Bauarbeiter hätten versehentlich mehrere Leitungen durchtrennt, ergänzte Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. Dabei sei aber kein Bagger im Einsatz gewesen, sondern andere Geräte und Maschinen. Die Baustelle befindet sich an der S-Bahn-Stammstrecke im Bereich der Laimer Unterführung, was die Behebung des Schadens nicht einfacher machte.

Der Netzausfall sei Vodafone umgehend mitgeteilt worden, erklärte M-Net-Sprecher Lindhuber. Bereits seit Montag seien Teams mit der Schadensbehebung beschäftigt gewesen. Wie Lindhuber weiter mitteilte, seien Tutzing, Gauting, Pöcking, Pentenried, Weßling und Bernried flächendeckend betroffen gewesen. Darüber hinaus waren noch weitere M-Net-Kunden im Südwesten der Landeshauptstadt ohne Internet und Festnetz, zum Beispiel in Germering, in Krailling und auch in Gräfelfing.

Feuerwehr stellt Kommunikation um

Die Kraillinger Rathausverwaltung etwa veröffentlichte eine entsprechende Information auf ihrer Internetseite (krailling.de). In Gräfelfing funktionierte bei der Feuerwehr das Festnetz nicht mehr. Die Einsatzkräfte schalteten ihre Kommunikation auf Handys und Satellitentelefone um. Am Mittwoch um 12.50 Uhr gab Vodafone-Sprecher Petendorf Entwarnung. Die Reparatur habe erfolgreich beendet werden können, erklärte er.

Deutliche Kritik äußerten M-Net-Kunden an der Informationspolitik des Dienstleisters, der eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke München ist. „Man erfährt nichts“, wunderte sich zum Beispiel Ilse Schulte aus Gauting in einer E-Mail an die Merkur-Redaktion. „Die Kommunikationspolitik ist sehr merkwürdig“, bemerkte Christian Hugo.

Deutliche Worte fand in einem weiteren Schreiben Dr. Andreas Albath, der für die Unabhängigen Bürger Gauting (UBG) dem Gemeinderat angehört. „Ich finde es als Bürger und Kunde von M-Net skandalös, dass M-Net keine Information veröffentlicht zu Umfang, Ausmaß und vor allem voraussichtlichem Zeitpunkt der Behebung der Störung“, teilte er mit. Und die Telefon-Hotline sei aufgrund einer „unendlichen Wartezeit“ faktisch nicht erreichbar, erklärte er.

Die Auswirkungen des Ausfalls hätten zudem Folgen für das Mobilfunknetz. Es sei am Mittwochvormittag deutlich überlastet gewesen – „weil vermutlich viele darauf ausweichen, um so Internetzugang zu behalten“, mutmaßte der Gemeinderat.

M-Net räumt Verbesserungsmöglichkeiten ein

Einen Fehler in der Kommunikation räumte auch M-Net-Sprecher Lindhuber ein. Zwar habe der Kundenservice den Kunden die Informationen weitergegeben, die ihm vorgelegen hätten – das sei jedoch lediglich der Hinweis auf die Störung gewesen. „In der Regel kommunizieren wir auch proaktiv über unseren Facebook-Kanal“, sagte Lindhuber. Das sei diesmal aber unterblieben, denn: „Wir wussten nicht, wie lange die Störung noch andauert. Und wir waren davon ausgegangen, dass es schneller geht.“

Im Nachhinein betrachtet wäre es besser gewesen, bereits von sich aus die Wasserstandsmeldung weiterzugeben. „Das ist sehr unglücklich gelaufen“, bedauerte Lindhuber und kündigte an: „Es wird eine Analyse geben, wie wir es künftig vermeiden können, dass wir und vor allem unseren Kundinnen und Kunden so lange ohne Infos sind. Das soll künftig nicht mehr vorkommen.“