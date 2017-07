Mit 2 Promille Unfall verursacht

Mit fast 2 Promille Alkohol im Blut hat eine 74-jährige Gautingerin am Donnerstagabend einen Unfall verursacht. Sie und ihr Unfallgegner kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Gauting - Die 74-Jährige Gautingerin war mit ihrem BMW gegen 20 Uhr von Königswiesen kommend in Richtung Hauser Kreuzung unterwegs. Nach Polizeiangaben beachtete sie beim Einbiegen in die Kreuzung nicht den Smart eines 27-jährigen Gautinger der von Gauting kommend in Richtung Starnberg unterwegs war. Nach Aussagen von Augenzeugen hatte die 74-Jährige das Stoppschild nicht beachtet. Beim Zusammenstoß wurde der Smart in das angrenzende Feld geschleudert, wo er sich überschlug. Der junge Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien.

Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der 74-jährigen Gautingerin festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro.