90 iPads fürs Gautinger Gymnasium ausgeliefert

Moderner Unterricht am Gautinger Gymnasium: Die 7b mit den neuen iPads und (v.l.) Daniel Rohnfelder, Stefan Mahnke, Sylke Wischnevsky, David Schubert, Johannes Blankart, Andreas Hecker und Alexandra Heckl. © Dagmar Rutt

Die Realschule nebenan hat seit Jahren iPad-Klassen, nun bekam auch das Gautinger Gymnasium 90 Tablets. Die sollen den Unterricht zeitgemäßer machen.

Gauting – Über iPads freuten sich dieser Tage Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b des Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasiums. Die zusätzlichen 90 Tablets seien so aufgesetzt, „dass sie sofort zum Einsatz kommen“, erläuterte Schulleiterin Sylke Wischnevsky. Fertig installiert, mit aktueller pädagogischer Software, seien die iPads geliefert worden, erklärte David Schubert, Medienfachbetreuer am Gymnasium.

Mit seinem Kollegen Stefan Mahnke habe er die Tablets ans Netzwerk des Gymnasiums angeschlossen. Auch die Koffer mit je zehn iPads „werden rege genutzt und sind im Dauereinsatz“, betont die Schulleiterin.

Mit der Zweckverbandsrealschule nebenan, die bekanntlich 2012 mit iPad-Klassen startete, ist das Gymnasium im engen Kontakt – bis hin zu Lehrerfortbildungen. iPad-Klassen erfordern eine hohe Disziplin, betont Direktorin Sylke Wischnevsky. Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten holten die Wagen mit den Tablets zum festgelegten Termin ab und brächten sie nach Gebrauch für Recherche- oder Gruppenarbeiten wieder zurück.

Gemeinde investiert 500 Euro pro Gerät

Für je 500 Euro hatte die Gemeinde die neuen 90 Tablets fürs Gymnasium angeschafft, sagte der Gautinger IT-Beauftragte Andreas Hecker. Er sei froh, dass es mit der Lieferung nach der öffentlichen Ausschreibung geklappt hatte. Denn momentan gebe es bekanntlich überall Lieferengpässe – „und das macht uns große Sorgen“. Im Musterklassenzimmer des Otto-von-Taube-Gymnasiums steht auch das erst vor einem Jahr für 7500 Euro angeschaffte sogenannte Whiteboard: Eine solche interaktive, digitale Tafel, die die klassische Kreidetafel ersetzt, wird voraussichtlich bis Ende 2024 in jedem Klassenzimmer installiert sein. Um die Wartung, aber auch die Lehrerausbildung zu vereinfachen, sei die pädagogische Software an allen Schulen in Gauting und Stockdorf identisch. Stolz auf ihre älteren Lehrkräfte ist Direktorin Wischnevsky: Während der Pandemie ohne Präsenzunterricht hätten alle ein neues Handwerk gelernt. Mit den neu angeschafften iPads ermögliche die Gemeinde „einen zeitgemäßen, modernen Unterricht“. (cc)