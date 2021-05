Abzocke in Gauting: Seniorinnen zahlen Wucherpreise an Rohr- und Steinreiniger 

Polizei ermittelt wegen Betrugs

von Tobias Gmach schließen

Die eine zahlte 2500 Euro an einen Rohrreiniger, der das Problem nicht löste. Die andere 450 Euro an Steinreiniger, deren „große Frühlingsaktion“ sich als Ärgernis herausstellte. Zwei ältere Frauen aus Gauting wurden innerhalb einer Woche von Dienstleistern abgezockt.

Gauting – Zwei Seniorinnen, die von Firmen abgezockt wurden, wandten sich dieser Tage an die Gautinger Polizei. Inspektionsleiter Ernst Wiedemann warnte am Dienstag per Pressemitteilung anhand der Fälle. Die Beamten sind dabei, die Betrügereien aufzuklären. Das war passiert.

Fall 1: Der Rohrreiniger, der 2500 Euro verlangt

Gisela Folkerts ist total überrumpelt worden. Im Nachhinein ärgert sie sich, sie würde das so nicht mehr machen lassen. „Ich war viel zu gutgläubig. Ich bin so naiv“, sagt die 79-jährige Gautingerin. Sämtliche Abflüsse in ihrer Wohnung waren verstopft, „ich konnte nicht mehr duschen“, berichtet Folkerts dem Starnberger Merkur. Abhilfe war gefragt, dringend. Ein Bekannter suchte ihr im Internet die Nummer einer Rohrreinigungsfirma raus. Folkerts vereinbarte einen Termin, am Samstagvormittag erschien dann „ein Mann in dunkler Arbeitskleidung“, wie Polizeichef Wiedemann ihn später bezeichnen sollte. Laut Folkerts sagte der Rohrreiniger gleich, als er in der Wohnung war, „das wird ziemlich teuer“. Wurde es dann auch: Rund 2500 Euro überreichte ihm Folkerts nach (nicht) getaner Arbeit. Sie fuhr sogar zur Bank, um das Bargeld zu besorgen. „Ich Idiotin hab’ den auch noch alleine in meiner Wohnung gelassen“, erzählt sie ehrlich.



Laut Polizeibericht beschäftigte sich der Mann in der Toilette mit einer Spiralmaschine, drei Stunden arbeitete er insgesamt. Eine Tätigkeit, die die 79-Jährige so beschreibt: „Er hat Rohre rein und rausgezogen, er hat so getan, als ob er furchtbar schwer arbeiten würde, aber gar nichts fertig gebracht.“ Schließlich habe er gesagt, er könne erst weiterarbeiten, wenn er einen Elektriker geschickt habe. „Der kam natürlich nicht.“ So formuliert es Folkerts im Nachhinein. Auch der Rohrreiniger meldete sich, nachdem er das Geld kassiert hatte, nicht mehr. Sein Fahrzeug habe er nicht vor dem Haus geparkt, die Unterschrift auf der Rechnung sei ein einziges „Kritzikratzi“, der Firmenname kaum zu lesen gewesen.



Schnell kam Folkerts die Sache komisch vor, noch am selben Tag ging sie zur Polizei. In seiner Pressemitteilung gibt Inspektionsleiter Wiedemann einen Tipp: „Greifen Sie bitte auf ortsansässige Firmen zurück, dann können Sie diese Wucherpreise vermeiden und erhalten ein anständiges Ergebnis.“



Fall 2: Die Steinreiniger - Frühlingsangebot entpuppt sich als Abzocke

„Große Frühlingsaktion – Steinreinigung jetzt nur 9,50 Euro pro Quadratmeter“: Ein Flyer mit dieser Aufschrift, der in der Zeitung beilag (nicht im Merkur), bestärkte eine 87-jährige Gautingerin, ihre Terrasse mal wieder ordentlich säubern zu lassen. Am Montag, 3. Mai, (die Dame meldete den Fall über ihre Tochter erst später) standen drei Männer vor ihrer Tür. Laut Polizeibericht verlangten sie am Ende 450 statt der vereinbarten 120 Euro. Die Dame bezahlte. Laut der Tochter, die sich an den Starnberger Merkur wandte, zogen die Männer zuvor ein Bündel Geldscheine heraus – „nach dem Motto: Alle zahlen bar.“ Und sie sagt: „Meine Mutter ist nett und gutgläubig. Diese Aktion ist gemein, die älteren Herrschaften sind nun mal nicht mehr so fit.“ Eine Rechnung bekam ihre Mutter nicht, nur eine Auftragsbestätigung, die dem Merkur vorliegt. Demnach berechnete die Firma Extraarbeiten wie „Imprägnierung“, „Hochdruckreinigung“, „Moos entfernen“ und „Unkraut entfernen“, die laut der Tochter nicht vollständig ausgeführt wurden.



Auf dem Flyer der Firma, die man online vergeblich sucht, ist nur eine Mobilnummer als Kontakt angegeben. Den Anruf des Starnberger Merkur nimmt der Chef entgegen. Auf den Fall angesprochen, sagt er zunächst: „Ich verstehe das nicht. Bei der Frau wurde so viel gemacht, und sie war damit einverstanden.“ Auch die Fassade sei gereinigt worden, was die Tochter der 87-Jährigen als Unwahrheit bezeichnet. Überraschenderweise erklärt der Mann wenig später von sich aus: „Ich kann die Hälfte zurückgeben. Ich will ja keine Probleme haben.“ Eine Aussage, die einem Schuldeingeständnis sehr nahekommt. Ob er es tun wird, muss sich aber noch zeigen. Laut Polizeichef Wiedemann erwartet die Firma eine Anzeige wegen Betrugs. Allen, die in ähnlichen Situationen ein ungutes Bauchgefühl beschleicht, rät er: „Im Zweifelsfall besser die Polizei anrufen.“