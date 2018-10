Ärger mit dem Bahnhof und kein Ende

Die Gautinger werden mit ihrem Bahnhof nicht glücklich. Trotz angeblicher Reparatur tropft es weiter durchs Dach am Bahnsteig. Und mit den beantragten S-Bahn-Langzügen zu Stoßzeiten wird es auch nichts.

Gauting– Wenn die Herbstsonne scheint, warten die Fahrgäste am Gautinger Bahnhof mit entspannten Mienen auf die Züge – wenn die nicht mit Verspätungen aufs Gemüt drücken. Doch wenn es regnet, wie zum Beispiel am Montag, werden die Wartenden unterm undichten Dach des Bahnsteigs nass. Mit aufgespanntem Schirm wartete eine junge Frau auf ihren Zug. Und die ältere Dame, die sich auf zwei Krücken zum Bahnsteig mühte, sagte ungläubig: „Ich glaube nicht, dass das mit der Dachreparatur noch etwas wird.“

„Das Gautinger Bahnsteig-Dach ist 2017 instandgesetzt worden“, sagt dazu eine Bahnsprecherin. In Kürze fänden dort weitere Arbeiten statt. Unter anderem sollen die Abläufe am Dach gereinigt werden. „Für die Beeinträchtigungen bitten wir die Fahrgäste um Entschuldigung“, so die Bahnsprecherin.

Aus Gauting war der Bahn auch ein Antrag zugegangen, zu Stoßzeiten längere S-BahnZüge einzusetzen. Morgens würden die Pendler Richtung München dicht an dicht „wie wie Heringe in der Dose“ in den überfüllten Waggons stehen, hatte Stephan Ebner (CSU) im Verkehrsausschuss den Antrag begründet. Um den Umstieg auf die Bahn attraktiver zu machen, hatten alle Gemeinderäte entlang der S 6 den Antrag auf Langzüge während der Stoßzeiten unterstützt. Doch die Deutsche Bahn vertröste in die Zukunft. Erst mit der zweiten Stammstrecke werde es Verbesserungen für die S 6 geben. „Das dauert noch“, sagte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger unter dem schallenden Gelächter der Gemeinderäte in deren jüngster Sitzung.

„Auf der Linie S 6 werden von Montag bis Freitag aktuell zwei planmäßige Langzüge eingesetzt“, erklärt dazu die Bahnsprecherin. Diese Züge starteten in Tutzing um 6.44 und 7.04 Uhr. Der S-Bahn München stehe nur eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen zur Verfügung. Die Züge des Typs ET 423 seien Spezialanfertigungen und könnten nicht einfach nachbestellt werden. Auch deshalb werde die bestehende Fahrzeugflotte modernisiert mit dem Ziel, „mehr Kapazität zu schaffen“. Zusätzlich soll die S-Bahn- Flotte „in den nächsten Jahren“ mit weiteren Fahrzeugen des Typs ET 420 ergänzt werden.

Von Christine Cless-Wesle