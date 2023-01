Kegelbahn im Pfarrheim: „Alle Neune“ mit dem Pfarrer

Er hat seine Freude an der Kegelbahn: Gautings Pfarrer Georg Lindl kegelt selbst gerne, weswegen er die renovierte Bahn im Pfarrheim zu schätzen weiß. © Cless-Wesle

Eine Kegelbahn im Pfarrheim ist eher die Ausnahme als die Regel. Die Pfarrei St. Benedikt Gauting hat eine, und die Bahn wurde gerade renoviert.

Gauting – In neuem Glanz erstrahlt die Kegelbahn neben der gemütlich eingerichteten Stube im Keller des Gautinger Pfarrheims St. Benedikt. „Damit es nicht so scheppert“, berichtet Pfarrer Georg Lindl, habe eine Fachfirma aus Landsberg die Schallschutzschicht an den Kegeln am Ende der Bahn gerade komplett erneuert. Dass es in einem katholischen Pfarrheim eine Kegelbahn gibt, sei schon außergewöhnlich, räumt der Pfarrer ein.

Und das kam so: Als 1985 das Pfarrheim neben der Kirche St. Benedikt an der Münchener Straße gebaut wurde, gab es eine aktive Kegelgruppe um den Gautinger Herbert Thamm, weiß Pfarrer Lindl. Die Senioren, die teils im Pfarrgemeinderat aktiv waren, hätten sich damals sehr für den Bau einer Kegelbahn eingesetzt. Deshalb wurde im Keller des Pfarrheims ein gemütliches Stüberl mit Kegelbahn eingebaut. Die Teeküche mit Kiefernvollholz-Mobiliar und der Holztisch mit gemütlicher Eckbank sind im Original erhalten. Ebenso gepflegt ist die lange, gerade Kegelbahn aus den 1980er-Jahren.

„Super in Schuss“ sei die Bahn, führt der Pfarrer mit seiner Kugel vor. Bis 2019 wurde die Sportanlage von der Seniorengruppe, aber auch von der katholischen Pfarrjugend sowie von Ministranten rege genutzt. Während der Pandemie durfte nicht mehr gekegelt werden – ein Kegelabend hätte wie eine Virenschleuder wirken können. Die Anlage wurde geschlossen – und die Schließzeit genutzt, um den defekten Schallschutz zu erneuern, ergänzt Mesner Josef Schmid. Die Fachfirma habe die Kegelbahn überholt und an einem einzigen Tag die Schaumstoff-Dämmplatten ausgetauscht.

Kegelbahn soll wieder stärker genutzt werden

„Es ist schön, wenn die renovierte Kegelbahn jetzt wieder genutzt wird“, betont der Mesner. Ministranten, Gruppen der Katholischen Pfarrjugend, aber auch Erwachsenengruppen, „die einen Bezug zu unserer Pfarrei haben“, könnten die Anlage, die keine Konkurrenz zu kommerziellen Kegelbahnen in Gaststätten sei, jederzeit frei nutzen, erklärt Schmid. Getränke gebe es gegen einen Obolus im abschließbaren Kühlschrank des Stüberls. Er habe dort auch schon mit seinen zwei Töchtern und Schwiegersöhnen gekegelt, erzählt der Mesner.

Und er sei gerade dabei, eine Gruppe mit Pfarrsekretärin und Ministranten zusammenzustellen, so Pfarrer Georg Lindl, der selber gern kegelt. Nur die angestammte Seniorenkegelgruppe um Herbert Thamm sei nach drei Jahren Pandemie leider „nicht mehr so fit“. Bedauerlicherweise sei durch die Corona-Schließungen nämlich viel an Gemeinschaftsleben verloren gegangen, sagt der Pfarrer und setzt deshalb auf neue Aktivitäten – auch beim gemeinsamen Kegeln.

Die Kegelbahn kann bei Interesse nach vorheriger Anmeldung unter st-benedikt.gauting@ebmuc.de oder im Pfarrbüro gemietet werden.

Von Christine Cless-Wesle