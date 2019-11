Betriebsunfall in Unterbrunn. Ein Arbeiter musste in eine Klinik gebracht werden

Unterbrunn– Mit Verätzungen an den Augen musste ein 57-jähriger Arbeiter am Freitag in eine Münchener Klinik gebracht werden. Als er auf einem Betriebsgelände in Unterbrunn Sand in ein Silo pumpen wollte, rutschte der Schlauch vom Anhänger und erzeugte eine Wolke aus Betonsand.