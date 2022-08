Artistik, Jonglage und Clownerie: Großes Finale des Kinder-Ferienzirkus in Gauting

Von: Stefan Reich

Am Vertikaltuch über der Manege schwebend zeigte eine Teilnehmerin des Ferienzirkus Montelino, was sie in der vergangenen Woche gelernt hat. Am Ende der Aufführung am Samstag kamen die rund 75 teilnehmenden Kinder alle zum großen Finale in die Manege. © Michael Schönwälder

Ob Artistik, Jonglage und Clownerie: Welche beeindruckenden Kunststücke Kinder in nur einer Woche lernen können, zeigt der Ferienzirkus Montelino, den der Verein Tollwürmchen seit mittlerweile 16 Jahren jeden Sommer anbietet.

Gauting – Vor 16 Jahren wurde bei Renate Schreppel die Leidenschaft für den Zirkus entfacht. Genauer gesagt für das Zirkus-Ferienprogramm Montelino des Vereins Tollwürmchen. „Ich habe damals mein Kind dort angemeldet, dann ein wenig mitgeholfen und bin bis heute dabeigeblieben“, sagt sie. Renate Schreppel ist heute die Vorsitzende des Vereins, der heuer bereits zum 17. Mal sein Zelt auf der Wiese am Ende der Fleckhamer Straße in Stockdorf aufgeschlagen hat. Immer in der letzten Augustwoche lernen Kinder im Rahmen des Gautinegr Ferienprogramms fünf Tage lang in Workshops Akrobatik am Boden, am Luftring oder auf dem Trampolin, artistische Nummern am Vertikaltuch, Seiltanz, Jonglage und Clownerie. Am sechsten Tag präsentieren sie dann Freunden und Verwandten in einer großen Vorstellung, was sie gelernt haben. Am vergangenen Samstag war es wieder so weit.

Rund 75 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zeigten ihr Können unter der Kuppel des Zeltes, das Schreppel jedes Jahr für eine Woche anmietet. An Kostümen und Requisiten hat der Zirkus Montelino einen kleinen Fundus. „Vieles wird aber selbst gebastelt. Wir müssen ja schauen, dass es kostengünstig bleibt“, sagt Schreppel, die das Angebot aus einem Beitrag der Eltern, Zuschüssen der Gemeinden und aus Spenden stemmt. Also habe man auch dieses Jahr fleißig „gebastelt, getackert und geklebt“. Diesmal waren auch fünf Kinder aus der Ukraine dabei. „Die waren total happy“, sagt Schreppel. Eines der fünf Kinder spricht ganz gut Englisch. Damit war die Verständigung kein Problem.

Angeleitet werden die Kinder von rund einem Dutzend ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer, von denen es vielen so geht wie Schreppel: Einmal Ferienzirkus, immer Ferienzirkus. „Einige der jungen Leute waren selbst über mehrere Jahre Teilnehmer. Wenn sie dann 13 oder 14 sind, sagen sie, sie wollen endlich auch Betreuer sein. Ab 15 Jahren können sie damit anfangen.“ Viele kämen ihre ganze Studienzeit hindurch im Sommer zum Ferienzirkus.

Nicht nur die Kinder, auch viele Eltern würden das Engagement und das Angebot zu schätzen wissen, sagt Schreppel. „Wir bieten eines der wenigen Ganztages-Betreuungsangebote. Täglich von 9 bis 17 Uhr sind die Kinder im Ferienzirkus beschäftigt. Was sich in dieser Zeit lernen lässt, zeigten sie am Samstag in beeindruckender Weise. „Es war gigantisch“, fand Schreppel.