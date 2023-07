50 Jahre Partnerschaft mit Clermont-l’Hérault: Workshop zum Jubiläum in Gauting

Von: Volker Ufertinger

Dreigestirn: Das englische Patchway, die Gemeinde Gauting sowie das französische Clermont sind miteinander befreundet. Unser © privat

Seit 50 Jahren sind Gauting und das südfranzösische Clermont-l’Hérault Partnerstädte. Am 14. Juli veranstaltet der Partnerschaftsverein einen Workshop zum Jubiläum im Rathaus. Wenige Tage später wird eine Delegation aus Frankreich erwartet.

Gauting – „Ein Füllfederhalter besiegelte das Bündnis“: So lautete die Schlagzeile des Starnberger Merkur am 23. Juli 1973. In dem Artikel berichtete unsere Zeitung detailliert von dem Festakt, der tags zuvor im Mehrzwecksaal des Don-Bosco-Heimes stattgefunden hatte. Dabei reichte der Gautinger Bürgermeister Josef Cischek seinem Kollegen Marcel Vidal einen schwarzen Füllfederhalter, mit dem dieser um 11.52 Uhr die Partnerschaftsurkunde unterzeichnete. Sodann war der Gautinger Bürgermeister selbst an der Reihe. Dieser „bedeutende Akt der Verständigung“, wie er vom Autor bezeichnet wurde, fand großen Anklang und wurde von den einigen hundert Gautingern beklatscht. Die Versöhnung der ehemaligen „Erbfeinde“ Deutschland und Frankreich nahm damals ihren Anfang, der Élyséevertrag von 1963, unterzeichnet von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle, sollte eine bessere Zukunft sichern.

Schon im April 1973 war eine Gautinger Delegation nach Clermont gereist. Beim Gegenbesuch zeigte sich die Würmtalgemeinde von der besten Seite. Fahnen wehten vor dem Rathaus und dem Gymnasium, ein ökumenischer Gottesdienst wurde zelebriert, ein Waldfest gefeiert, die Gegend erkundet – und auch ein Besuch bei Webasto stand während der Festwoche an. Josef Cischek sprach beim Festakt die Worte: „Nur wenn sich die Menschen ohne Hass und Vorurteil, ohne Feindschaft und Argwohn, sondern im Bewusstsein der gemeinsamen Bande in Frieden und Freundschaft begegnen, wird Europa Wirklichkeit werden.“ Es ist ein Satz, dem auch die heutige Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Adriana Scipio, voll und ganz zustimmt. „Das ist nach wie vor völlig richtig.“

Online-Treffen zweimal im Monat

Jahrzehnt um Jahrzehnt wurde die Partnerschaft gehegt und gepflegt, auch mit dem englischen Patchway, das später dazukam und das mit Gauting und Clermont eine Art Dreigestirn bildet. Dem 1997 gegründeten Verein für deutsch-französisch-englische Partnerschaft Gauting ist es ein dauerndes Anliegen, Kontakte herzustellen, Neugierde auf die Lebens- und Denkweise der Nachbarn zu wecken und regelmäßige Fahrten nach Frankreich zu organisieren. Außerdem finden zweimal im Monat Online-Treffen statt, für Jugendliche und Erwachsenen. „Ich finde unsere Verbindung sehr lebendig“, sagt Scipio. Das war zuletzt beim Besuch der Gautinger Delegation in Clermont Anfang Juni zu spüren.

Auf diese Exkursion und ihre Höhepunkte wird am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, im Rathaus zurückgeblickt. Ab 17 Uhr zeigt Wilhelm Rodrian Impressionen der Jubiläumsfahrt im Foyer im ersten Obergeschoss im Rahmen einer Slideshow. Um 18 Uhr beginnt ein Workshop mit dem Titel „Deutsch-französische Freundschaft nachhaltig mit Leben füllen“ von Dr. Julien Thorel, dem ehemaligen Leiter des Institute Francaise in München. Ab 20.30 Uhr wird im Rathausgarten gefeiert: „Bei französischer Musik und Häppchen haben die Besucher die Möglichkeit, sich über den Workshop sowie die bevorstehenden Jubiläumsveranstaltungen auszutauschen“, erklärt Adriana Scipio. „Vielleicht sind ja tolle Ideen dabei, ich würde es mir wünschen.“ Wer teilnehmen will, meldet sich bis Freitag, 7. Juli, per E-Mail an die Adresse info@dfev-gauting.de. Die Kapazitäten sind begrenzt.

Zwischen 21. und 25. Juli wird dann eine offizielle Delegation aus Frankreich erwartet. Der genaue Ablauf wird laut Scipio in den nächsten Tagen kommuniziert. Fest steht: Es werden noch einige Unterkünfte gesucht, für zwei englische Grundschullehrerinnen sowie zwei französische Schülerinnen im Alter von 15 bis 17 Jahren. Wer helfen kann, meldet sich per E-Mail an post.partnerstaedte@gauting.de.

