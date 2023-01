Auf Hackschnitzeln zur Gedenkstätte

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Stilles Gedenken: Nahe der St. Ulrichskapelle erinnert ein Kreuz an das Starfighter-Unglück 1968. © limmer

Die Gemeinde Gauting bessert Weg zur Starfighter-Absturzstelle aus. Was es mit der Gedenkstätte auf sich hat.

Gauting – Die Gedenkstätte für Ferdinand Eckert an der St. Ulrichskapelle ist ein besonderer Ort in Königswiesen. Sie liegt tief im Wald, etwa 20 Minuten Fußmarsch vom St. Ulrichsweg entfernt, und erinnert an den tragischen Absturz des Starfighter-Piloten im April 1968. Die Gemeinde hat den Weg dorthin jetzt erneuert. Wie es aus dem Rathaus heißt, hat der Bauhof den löchrig gewordenen Weg mit den Hackschnitzeln vom Christkindelmarkt überdeckt, unter anderem hatten sich in Gumpen Matsch gebildet.

Den Unterbrunner Stephan Limmer freut das besonders. Er hat vor einigen Jahren die Umstände des Absturzes erforscht, unter anderem, indem er Zeitzeugen befragte. Das Ergebnis war der Bildband „50 Jahre Starfighter-Absturz Gauting Königswiesen“, der heute noch in Restexemplaren in der Buchhandlung Kirchheim erhältlich ist. „Die Gedenkstätte ist ein entschleunigter Ort“, erzählt er. „Wer einmal vom Gas runter gehen und seine Ruhe haben will, ist dort richtig.“ Er erinnert sich daran, wie mühsam es gewesen ist, das Grab einst zu finden. „Wir haben acht Stunden lang gesucht, es war alles zugewachsen“, erzählt der damalige Leiter der Gautinger Jugendfeuerwehr. Das ist heute ganz anders.

Dank eben dieser Forschungen ist mittlerweile bekannt, was damals geschah. Am Nachmittag des 17. April 1968 bestieg Hauptmann Ferdinand Eckert auf dem Bundeswehrgelände Lechfeld einen Starfighter 104G. Der Jet war auf einem Erprobungsflug mit neu eingebautem Triebwerk. Um 14.54 Uhr stürzte die Maschine, die mit doppelter Schallgeschwindigkeit unterwegs war, aus einer Höhe von elf Kilometern auf Gauting. Alles deutet darauf hin, dass der Pilot, damals 27 Jahre alt, die Maschine bewusst an Gauting vorbei lenkte, um eine Katastrophe zu verhindern. Der Aufprall erschütterte die Gegend, vom Jet blieben nur Wrackteile übrig. Die Leiche von Ferdinand Eckert wurde nie gefunden, nur sein Helm tauchte auf der anderen Seite der Würm auf. 2018, zum 50. Jahrestag, fand eine Gedenkfeier statt, an der Vertreter der Gemeinde, der Bundeswehr und der Traditionsgemeinschaft des Jabo-Geschwaders 32 teilnahmen.