Auf Tour für ein neues Radgesetz

Nahmen Problemstellen vor Ort in Augenschein: Anton Maier vom ADFC (vorne l.), Grünen-Kreisrätin Martina Neubauer (r.) und der Grünen-Landesvorsitzende Thomas von Sarnowski (2.v.r.), der gerade in Sachen Radentscheid durch Bayern tourt, gestern Nachmittag am Bahnhof Gauting.

Grünen werben für Unterschriftensammlung

Von Stefan Reich schließen

Grüne und ADFC im Landkreis rühren derzeit die Werbetrommel für den Radentscheid Bayern. Zusammen mit dem Landesvorsitzenden der Grünen haben sie gestern in Gauting aufgezeigt, wo sie sich durch ein Radverkehrsgesetz Besserung erhoffen.

Gauting – Anton Maier muss sich beeilen, muss schnell sprechen. Der Kreisvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat nur ein paar Minuten für einführende Worte, bevor sich die kleine Gruppe Radler vom Gautinger Bahnhof aus auf den Weg macht. Dabei brennt ihm so vieles auf den Nägeln, was es in Sachen Radverkehr in Gauting und im Landkreis Starnberg zu verbessern gäbe.

Seine Argumente kann Maier routiniert und zügig vortragen, sie sind hinlänglich bekannt: Bei der Umgestaltung von Bahnhofplatz und Bahnhofstraße sei der Radverkehr zu kurz gekommen. In der einen Richtung sei nur ein „mickriger Schutzstreifen entstanden, den Autofahrer ständig überfahren“, klagt Maier. Eine Aufstellfläche für Radler an der Einmündung Ammerseestraße vermisst er ebenfalls. Dass die Umleitung für den Radverkehr während der Baustelle an der alten Schule Radlern gut einen Kilometer Umweg zugemutet habe, stößt ihm immer noch sauer auf. In der Pippin-Unterführung würden Radfahrer „an den Rand gepresst“, und in den Planungen für die Unterführung Königswiesen seien sie wieder kaum berücksichtigt. Und dann ist da noch das Thema Radschnellwege.

Die Verlängerung der Verbindung von München über Planegg hinaus bis Starnberg sei gescheitert, weil die einzelnen Kommunen zuständig seien. Maier zählt all das noch einmal auf, weil er hofft, dass sich bald eine grundlegende Veränderung einstellt, und zwar durch den Radentscheid Bayern. Über einen Volksentscheid ein bayerisches Radverkehrsgesetz zu erzwingen, hat sich ein Bündnis vorgenommen, zu dem neben dem ADFC auch die Grünen gehören.

Deren Starnberger Kreisverband hatte eingeladen zu der Radtour von Gauting über die Reismühle bis Manthal. Sie ist eine von mehreren Aktionen im Landkreis, mit denen für den Radentscheid geworben werden soll. Auch Thomas von Sarnowski, der Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, ist an diesem Dienstag nach Gauting gekommen, um noch einmal die Ziele zu erläutern.

Dazu gehört, den Radverkehr bei allen planerischen Maßnahmen künftig gleichberechtigt mit dem Autoverkehr mitzudenken. Innerstädtisch heiße das aufgrund des begrenzten Platzes, mit Tempolimits und guten Einbahnstraßen-Regelungen zu arbeiten, erläutert von Sarnowski in Gauting. Mancherorts passiere auch viel. „Der Radentscheid in München war dort das erfolgreichste Bürgerbegehren aller Zeiten. Mir ist aber wichtig, dass auch auf dem Land etwas passiert.“ Beim Sanieren von Staatsstraßen etwa müsse man den Radverkehr gleichberechtigt mit beachten.

Gerade für überörtliche Routen kann ein Radgesetz Verbesserungen schaffen, findet Maier. Es müsse dafür eine überörtliche Zuständigkeit festlegen. Die wäre bei den Bezirksregierungen besser aufgehoben als bei Kommunen, sagt er. Dann schwingen er, von Sarnowski und das gute Dutzend Mitradler sich auf die Sättel. Sie wollen nun in den nächsten Monaten fleißig Unterschriften sammeln, damit das Volksbegehren zum Radentscheid zugelassen wird. 25 000 Menschen müssen bayernweit unterschreiben, dann noch mal eine Million, damit es zum Volksentscheid kommt.