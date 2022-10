Aus Versehen Ampel aufgestellt: Gautinger Verwaltung klärt auf

Teilen

Eine Ampel, die gar nicht vorgesehen war, wurde in Gauting aufgestellt. © avanti

Die verhüllte Ampel an der oberen Bahnhofstraße in Gauting wird wieder abgebaut. Sie war aus Versehen installiert worden.

Gauting – Als Schildbürgerstreich geißelten einige Gautinger in den sozialen Medien die inzwischen mit einem Sack verhängte „Fängerampel“ an der Bahnhofstraße auf Höhe „Karls“. Nach mehreren Ortsterminen mit Vertretern der zuständigen Behörden wie Staatlichem Bauamt, Landratsamt, Ordnungsamt und Polizei sei eine neue Lösung erarbeitet worden, berichtete Ordnungsamtsleiter Dr. Michael Groth jüngst im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss. Die Fachleute hätten empfohlen, die Ampel abzumontieren.

Ursprünglich sei die Ampel dazu gedacht gewesen, durch Rot den Verkehr vom Bahnhofplatz in Richtung Hauptplatz bereits auf Höhe der Hypovereinsbank zum Halten zu zwingen, erläuterte Groth in der Sitzungsvorlage. Ziel sei gewesen, dass mittels dieser „Fängerampel“ das Linksabbiegen von Fahrzeugen aus der Hubert-Deschler-Straße auf die Bahnhofstraße problemlos ermöglicht wird – sie fängt also den Verkehr ab. Doch die beauftragte Firma habe die Anlage „anordnungswidrig“ installiert – nämlich nach einem veralteten Verkehrsplan. Als dieser Fehler auffiel, wurde die Ampel verhängt. Es handle sich also um keinen Schildbürgerstreich der Verwaltung. Da die Ampel sogar kurzzeitig in Betrieb war, gab es auch Stimmen, diese zu erhalten. Das geht aber nicht, weil die Ampel nach den aktuellsten Plänen gar nicht vorgesehen war.

Schild statt Ampel

Die Experten-Kommission empfehle, die versehentlich installierte Lichtanlage ganz zu beseitigen, so Groth. Stattdessen werde auf Höhe der Einmündung Hubert-Deschler-Straße ein neues Schild aufgebaut „Bei Rot hier halten“, erklärte er in der Sitzung. Denn es gebe auch „massiven Druck“ aus der Bevölkerung, die verhängte, funktionslose Ampel endlich abzumontieren. „Unsicheren Linksabbiegern“ aus der untergeordneten Hubert-Deschler-Straße stehe es frei, künftig auf dieser in die umgekehrte Richtung zu fahren und sich an der wesentlich übersichtlicheren Kreuzung Jägerstraße bei der Post in die Bahnhofstraße einzufädeln.

„Weg mit der Ampel, wie von der Bevölkerung gewünscht, das bringt Rechtssicherheit“, befürwortete Dr. Matthias Ilg (Grüne) diese neue Lösung. Auch früher, vor dem Umbau, habe das Verkehrsschild „Bei Rot hier halten“ stets gut funktioniert, ergänzte Benedikt Kössinger (CSU). Einstimmig beschloss der Verkehrsausschuss danach die Beseitigung der verhängten „Fängerampel“.

Christine Cless-Wesle