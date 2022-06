Automat mit Bienenfutter statt Kaugummis

Hat viele Ideen, wie Gautinger Gutes für die Umwelt tun können: Naturschutzbeauftragte Michaela Thiel präsentiert hier den Bienenfutterautomat am Rathaus. © Gemeinde Gauting

Gautings Naturschutzbeauftragte Michaela Thiel hat einen alten Kaugummi-Automaten umfunktioniert. Er spuckt jetzt Bienenfutter aus.

Gauting – So einfach kann es sein, Gutes für die Umwelt zu tun: 50 Cent in den Bienenfutterautomaten einwerfen, Saatgut im Garten ausstreuen, und nur eine Woche später erfreuen sich Bienen an den Blüten. Die Idee, so einen Automaten beim Rathaus zu installieren, hatte Gautings Naturschutzbeauftragte Michaela Thiel. Es handelt es sich um einen Original-Kaugummi-Automaten aus den 1960er-Jahren, der umgebaut wurde. Er enthält Saatgut in Mehrwegkapseln.

In jeder Kapsel befindet sich neben dem Saatgut für zwei Quadratmeter eine kleine Aussaatanleitung. Vor Ort gibt es aber auch einen QR-Code, der zu einer digitalen Anleitung führt. Achtung: Das Saatgut darf nur auf privaten Flächen gestreut werden. Seit März 2020 sieht das Bundesnaturschutzgesetz auf öffentlichen Grünflächen nur die Verstreuung von gebietsheimischem Saatgut vor. „Das zu finden, ist sehr schwer“, sagt Thiel.

Ganz im Sinne der Umwelt sollen die Mehrwegkapseln nach dem Gebrauch für die Wiederverwertung zurück zum Automaten gebracht werden. Die Gemeinde verdiene nicht an dem Saatgut, der Einkaufspreis einer Kapsel entspreche genau 50 Cent.

Der Bienenautomat sucht derzeit noch nach einem Paten, der sich um das Befüllen und die Pflege kümmert. Aktuell kümmert sich Thiel. Sie befüllt ihn mit zwei verschiedenen Mischungen: Sie heißen „Bienenfreundin“ und „Lass deinen Ort aufblühen!“. Wenn die Blühmischung ausgestreut ist, entwickle sie sich recht schnell, erzählt Thiel. Schon nach einer Woche sind die ersten Pflänzchen zu sehen. Wald- und Honigbienen, Schmetterlinge und andere Insekten profitieren von den Blüten. Saisonal bedingt werden im Herbst Krokusknollen verkapselt, die dann verpflanzt werden können.

Am Dienstag wurde der Automat das erste Mal gelehrt. Nur sechs Tage nach der Installation wurden 57 Kapseln verkauft. Sollte sich ein Pate finden, wird ein weiterer Automat in Stockdorf beim Bürgerservice-Büro installiert. Der Bienenautomat ist aber nicht die einzige Möglichkeit, in Gauting für die Umwelt aktiv zu sei. Thiel hat laut Pressemitteilung ein „Rundum-Sorglospaket für eine lebenswerte Zukunft“ aufgebaut. Die Gemeinde bietet Grünpatenschaften an, bei denen Bürger sich eine beliebige Grünfläche raussuchen können und pflegen. Bisher gibt es neun Grünpaten. Auch Baumpatenschaften können abgeschlossen werden. Diese tragen besonders zum Schutz der Kastanienallee bei. Mit einer Spende von minimal 50 Euro wird die Pflege der empfindlichen Bäume finanziert. Die Namen der Paten werden auf einer Tafel festgehalten. Neu sind die Gewässerpatenschaften für Bereiche entlang des Reßbachs oder anderen stehenden Gewässern. Thiel möchte mit den Patenschaften ein Netzwerk aufbauen: „Es ist doch toll, wenn jemand, der sowieso jeden Tag am Wasser sitzt, uns berichtet, was mit dem Wasser ist.“ Auch Spenden sind erwünscht, um beispielsweise eine neue Parkbank in der Natur zu errichten.

In Kooperation mit dem Verein Kreislaufschränke München plant die Gemeinde, einen solchen Schrank am Rottenfußer Platz zu installieren. Hier können Spielsachen, Küchenutensilien, Vasen oder andere Alltagsgegenstände, die noch gut verwertbar sind, bereitgestellt werden. Für die Umsetzung ist ein Pate, der sich der Organisation annimmt jedoch Voraussetzung.

Interessierte können sich bei der Naturschutzbeauftragten Michaela Thiel unter Telefon (0 89) 89 33 71 81 oder per E-Mail an post.umwelt@gauting.de melden. Die Formulare zu Patenschaften und Spendemöglichkeiten sind auf www.gauting.de/patenschaften-und.spenden zu finden.

Mathilda Trausch